Busabah Malatya Busabah Malatya
31 Eki 2020 - 08:35- Gündem

LÖSEV’den Farkındalık Çağrısı

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak adına çağrıda bulunarak herkesi ‘#LÖSEVdeHerÇocukKahraman’ etiketli paylaşımlar yapmaya davet ediyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “Her Çocuk Bir Kahraman” sloganı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı haftaya yönelik açıklama yaptı. 90’lı yılların sonlarında lösemi Yeşilçam’da sonu acı ile biten filmlerin konusu amansız bir hastalık olduğunun o yıllarda en iyi ihtimalle yüz lösemi hastası çocuğun sekseninin kaybedildiği vurgulandığı açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

Çocukların ölüm raporları ‘lösemi’ diye tutulsa da; o çocuklar kötü tedaviden, enfeksiyondan, açlıktan ve en acısı da umutsuzluktan ölüyordu. Bugün ekstra hijyen önlemleri sağlıklı ve yeterli beslenme ile yüksek moral sayesinde yüzde 92 başarıyla LÖSEV lösemili çocuklara umut olmaya devam ederken bir kere daha altını çizmek ister ki ‘Lösemi önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır!’ Her çocuğun bir kahramana ihtiyacı vardır. LÖSEV olarak mücadelelerinde ellerinden tuttuğumuz binlerce çocuğumuza sesleniyoruz ki asıl kahraman sizsiniz.

LÖSEV yaptığı açıklamada tüm Türkiye’yi hafta boyu #LÖSEVdeHerÇocukKahraman etiketli paylaşımlar yaparak lösemiyle mücadelede farkındalık yaratmaya çağırdı.

“ELÇİMİZ OLABİLİRSİNİZ”

Sosyal medyada farkındalık dışında birey olarak lösemili çocuklara destek vermek isteyenlere de LÖSEV şu şekilde seslendi:

Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise olarak okulunuzda, iş yerinizde, sosyal çevrenizde afişler asıp, Lösemili Çocukların Sesi yayınlarını dağıtabilirsiniz. LÖSEV İncileri projesine katılıp okulunuzda, LÖSEV Fayda Toplulukları’yla da üniversitenizde lösemi ve kanser başlıklarıyla etkinlikler düzenleyerek sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alabilirsiniz. Aynı bilinçle işyerinizde kurum elçimiz olup çalışma arkadaşlarınızı kansere karşı bilgilendirip LÖSEV’e destek olmalarına ön ayak olup, hayat verdiğimiz çocuklara yardım sağlayabilirsiniz.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN KAMUYA ÇAĞRI

Açıklamada lösemili çocuklar için kamudan beklentiler ise şöyle yer aldı:

 Kanser tedavisi ilaçlarının bazıları eczanelerde bulunmazken, bazıları da Eczacılar Birliği’ne ödeme yapılmadığı için 500-1000 Euro gibi büyük farklarla temin edilebiliyor. Öte yandan 17 yıldır SGK lösemi tedavisinin hastanelere ödemesine zam yapmazken, enflasyon ve dövizdeki yükselişle tedavi giderleri her geçen gün artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sorunlar için adım atmalı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da toprağımızdan çatalımıza gelen kanserojenin önüne geçmelidir. Tüm belediyeler çocuk parkları için daha fazla yer ayırmalı, Lösemili Çocuklar Okulları için de LÖSEV’e alan tahsisin de bulunmalıdır. Sağlık Bakanlığı lösemili çocukların umudu LÖSEV ’in Ankara’da bulunan LÖSANTE hastanesi için derhal tam ruhsatı vermelidir.

(İHA)

# LÖSEV, lösemi, #LÖSEVdeHerÇocukKahraman, Fayda Toplulukları, Lösemili Çocukların Sesi, sağlık, Enflasyon, tarım

31 Eki 2020 - 08:35 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Bingöl’den Şiddete Tepki mask
Bingöl’den Şiddete Tepki
6 Milyon 300 Bin TL Ödenek mask
6 Milyon 300 Bin TL Ödenek
“Kardeşliğimizin Bilincindeyiz” mask
“Kardeşliğimizin Bilincindeyiz”
İmmün Plazma Çağrısı mask
İmmün Plazma Çağrısı
MOTAŞ'tan HES Kodu Uygulaması mask
MOTAŞ'tan HES Kodu Uygulaması
Yangınların En Büyük Sebebi mask
Yangınların En Büyük Sebebi
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İş Adamı Silahla Vurularak Yaşamını Yitirdi mask
İş Adamı Silahla Vurularak Yaşamını Yitirdi
Bir Kriz Daha! mask
Bir Kriz Daha!
Hem Eleştiri Hem Öneri mask
Hem Eleştiri Hem Öneri
44 Tercih Edilmedi! mask
44 Tercih Edilmedi!
7 Günde 3 Maç mask
7 Günde 3 Maç
Turizmin Kalbinde Otopark Sorunu mask
Turizmin Kalbinde Otopark Sorunu

GALERİ

Çini Sanatının Püf Noktası mask
Çini Sanatının Püf Noktası
Örnek Davranış mask
Örnek Davranış
Malatya'da Silahlı Saldırı mask
Malatya'da Silahlı Saldırı
“Üreten Üniversiteyiz”  mask
“Üreten Üniversiteyiz” 
Kiraz’dan Koca’ya Talep Eleştirisi mask
Kiraz’dan Koca’ya Talep Eleştirisi
Başkan Gürkan’dan Teşekkür mask
Başkan Gürkan’dan Teşekkür
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL