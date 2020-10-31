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31 Eki 2020 - 08:30- Yaşam

Depreme Karşı Güçlendirilecek

Sivas'ın Gürün ilçesinde restorasyon çalışmalarında sona gelinen Surp Asdvadzadzin Kilisesi depreme karşı güçlendiriliyor.

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Çalışmalar hakkında bilgi veren Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi,

Yanı başımızda Malatya’da birçok deprem oluyor. Maraş’ta birçok deprem oluyor. Oralarda olan depremlerden illaki Gürün’de bir şekilde o depremlerden etkileniyor. O vesile ile bu tarih kurtarılsın diye kilisenin tadilat ve tamiratıyla birlikte bu olacak depremlere daha dayanıklı hale getirilmesi için çelik konsorsiyum birlikte bir güçlendirme projesi yapıldı.

şeklinde konuştu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Surp Asdvadzadzin Bölge Kilisesi’nde geçtiğimiz yıl başlayan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kilisenin dış restorasyonu biterken iç kısımdaki bazı bölümlerde çalışmalar sürüyor. Yakın tarihlerde komşu illerde meydana gelen depremlerden az da olsa etkilenen ilçede, Surp Asdvadzadzin kilisesin depremlere karşı da güçlendirilmesine karar verildi. Bölgenin en büyük kiliseleri arasında yer alan Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restore çalışmaları tamamen bittikten sonra Gürün Belediyesine devredilecek ve kent müzesi olarak kullanılacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kilisenin bahar ayıyla birlikte depremlere karşı güçlendirme projesinin başlayacağını söyledi.

“BURADAKİ KİLİSE SIRADAN BİR KİLİSE DEĞİL”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kilisenin sıradan bir kilise olmadığını ifade ederek,

Gürün 4 bin yıllık geçmişe sahip. Burada Şuğul Kanyonunda kayalıklarda Hititlerden kalma kitabeler var. Hititlerin yaşantıları MÖ. 2 binli yıllara dayanıyor. O vesileyle Gürün’deki yaşamı 4 bin yıla kadar götürebiliyoruz. Cumhuriyet döneminden öncede burada yoğun bir şekilde Ermeni vatandaşlarımız yaşamış. Burası İpek Yolu güzergahında bu vesileyle Gürün, eskiden bu tarafta yaşaman çok canlı olduğu kalabalık olduğu bir merkezmiş. Buradaki kilise sıradan bir kilise değil. Burası bölge kilisesi. Kayseri’den Yozgat’tan, Sivas’tan, Maraş’tan ve bu illere bağlı Gürün’e yakın ilçe merkezlerinden o dinin mensubu olan vatandaşlarımız bölge kilisesi olarak toplantılarını, ayinlerini Gürün’de yapmışlar.

dedi.

KİLİSE DEPREMLERE KARŞI ÇELİK KONSORSİYUMLA GÜÇLENDİRİLECEK

Çiftçi, kilisenin çelik konsorsiyum güçlendirileceğini söyleyerek,

Büyük bir kilise. Yaklaşık 20-25 yıl öncesinde deforme olmuş, yıllara dayanamayıp çöken yerleri olmuştu. Gürün’ün orta yerinde yaklaşık 25-30 yıldır harabe halinde duruyordu. Orada benim dedemin tarihi yok ama Ermeni vatandaşlarımızın dedelerinin tarihi var. O tarihin ortadan kalmaması için biz üstümüze düşeni yaptık. 2019 seçimlerinden hemen sonra oranın tadilatı başladı. Son aşamaya gelindi. Ama malum Gürün deprem kuşağında değil ama yanı başımızda Malatya’da bir çok deprem oluyor. Maraş’ta birçok deprem oluyor. Oralarda olan depremlerden illaki Gürün’de bir şekilde o depremlerden etkileniyor. O vesile ile bu tarih kurtarılsın diye kilisenin tadilat ve tamiratıyla birlikte bu olacak depremlere daha dayanıklı hale getirilmesi için çelik konsorsiyum birlikte bir güçlendirme projesi yapıldı. O projede bitti, uygulama aşamasına geldi. Baharla birlikte kilisenin güçlendirme projesi başlayacak.

diye konuştu. (İHA)

# sivas, Gürün, deprem, Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Kilise, Nami Çiftçi, Şuğul Kanyonu, malatya, Cumhuriyet, Çiftçi

31 Eki 2020 - 08:30 - Yaşam

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