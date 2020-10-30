30 Eki 2020 - 11:09- Sağlık

Eklem Ağrısı!

Çoğunlukla yaşlı kişilerde görülen eklem ağrıları aslında her yaşta görülebilen bir problemdir. Bu rahatsız edici ağrılar Çeşitli sebeplerle meydana gelebilmektedir. Korona günlerinde eklem ağrısı yaşayan insanlar hemen “Korona mı oldum acaba ?” gibi bir endişeye kapılabilmektedir.