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30 Eki 2020 - 11:09- Sağlık G: 30 Eki 2020 - 11:16

Eklem Ağrısı!

Çoğunlukla yaşlı kişilerde görülen eklem ağrıları aslında her yaşta görülebilen bir problemdir. Bu rahatsız edici ağrılar Çeşitli sebeplerle meydana gelebilmektedir. Korona günlerinde eklem ağrısı yaşayan insanlar hemen “Korona mı oldum acaba ?” gibi bir endişeye kapılabilmektedir.

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Ancak bilinmesi gereken şu ki, her eklem ağrısı Korona belirtisi değildir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, eklem ağrılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. İnanır, şunları kaydetti:

EKLEM AĞRILARI NEDEN OLUR?

Eklem ağrılarını genellikle ileri yaşta olanlarda görmeye alışkın olsak da her yaşta görülebilmektedir. Kilolu olmak, spor aktiviteleri yapıyor olmak, çeşitli hastalıklar, travmalar, psikojenik etkenler eklem ağrısına yol açabilmektedir. Ekleme özgü olan ağrılar olabildiği gibi diğer vücut ağrıları ile birlikte seyreden hastalıklar da söz konudur. Vücut hareket ederken eklemleri de kullanmaktadır. Obezite, toksik maddelerle beslenmek ve fazla yük yüklemek eklemlerde erken bozulmaya neden olabilmektedir. Artroz ve Artrit birbirinden farklı iki hastalık olup karıştırılmaktadır. Artroz iltihapsız kıkırdak bozulması ve kemik çıkıntıya verilen ad olmakla beraber artrit ise iltihabi bir eklem hastalığıdır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık belirti ağrı olmakla beraber eklem şişliği, hareket kısıtlılığı, tutukluk, kızarıklık yaşanabilmektedir.

HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?

Osteoartrit (Kireçlenme ), Menisküs, Çapraz bağ lazyonları, Kondromalazi Patella (Ön Diz Ağrısı),  Tendinit Bursit (Kesecik İltihabı),  Romatoid Artrit (İltihaplı Eklem Romatizması),  Enfeksiyon ve Otoimmün Hastalıklar,metabolik bozukluklar (Gut Hastalığı),  Bursit (Kesecik İltihabı), Septik Artrit eklem ağrısı yapabilen problemli durumlardır.

EN SIK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Kireçlenme türü problemler ileri yaşlarda görülürken, iltihabi artritler genellikle daha erken yaşlarda başlamaktadır

TEDAVİSİ NEDİR?

Gerekli tedavinin yapılabilmesi için ilk şart, eklem ağrısının neden kaynaklandığının teşhis edilmesidir. Travmaya bağlı eklem ağrılarında  soğuk uygulama lokal ya da sistemik ağrı kesiciler kısmen yarar sağlayabilir. Romatizmal hastalıklarda kalıcı eklem tahribatı gelişmemesi için  profesyonel hekim yardımı almak gerekiyor. Eklemin korunabilmesi için düzenli egzersiz yapmak, kilo almamak hayli önemlidir. Kireçlenmeye bağlı eklem sorunlarında kıkırdak yapımını uyaran kondroitin sülfat, glukozamin  takviyesi, ayrıca yeni kıkırdak oluşumunu sağlayan kök hücre uygulamaları hayli revaçta olan popüler ve ideal yöntemlerdir. Tedavinin ciddi bir şekilde yapılabilmesi için eklem sorunu önce anlaşılmalıdır. Osteoartrit adı verilen ve halk arasında kireçlenme olarak bilinen hastalık tablosunda osteoartritin  derecesi hassasiyetle tespit edilmeli ve buna göre bir tedavi düzenlemesi yapılmalıdır. Aksi taktirde başarı oranı azalmaktadır.

(Bülten)

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30 Eki 2020 - 11:09 - Sağlık

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