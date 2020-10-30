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30 Eki 2020 - 11:01- Spor G: 30 Eki 2020 - 11:07

Bayrak Tepede Cumhuriyet Coşkusu!

Malatyalı dağcılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı aileleriyle birlikte 2530 metre yüksekte kutladılar. Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Uzunpınar mezrasında bulunan bayrak tepeye tırmanan doğaseverler sert esen rüzgarda zarar gören Türk Bayrağı’nı yenisiyle değiştirdiler.

Ömer Ali Delibaş
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Malatya Bistur Bisiklet ve Doğa Sporları üyeleri Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılı kutlamaları kapsamında, Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Uzunpınar mezrasında 2530 rakım yükseklikte bulunan bayrak tepeye tırmandılar. Aileleriyle beraber 5 kilometre mesafeyi 3 saatte aşarak bayrak tepeye tırmanan doğaseverler sert esen rüzgarda zarar gören Türk Bayrağı’nı yenisiyle değiştirdiler. Zorlu zirveye ulaşan doğa tutkunları Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudular.

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU

Cumhuriyetin 97. yılını ailesiyle birlikte zirvede kutlayan doğa tutkunu Salih Bereket,

Sahip olduğumuz vatan sevgisi, özgürlük aşkı, dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Bugün ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'inci yıldönümünü büyük bir gururla kutlamaktayız. Birlik ve beraberliğimizle dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum.

ifadelerini kullandı.

“ONLARA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ”

Beydağı’na ilk kez tırmandığını ifade eden bisiklet sporcusu Fatma Demir ise özel bir günde bayrak tepede olmaktan dolayı gururlu olduğunu belirtti. Yol boyunca eşsiz manzaralara şahitlik ettiğini kaydeden Demir,

Memleketimizin dağı taşı harikalarla dolu. Ülkemizin bir karış toprağını dünyanın en değerli hazinesine değişmemiz mümkün değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize bize böyle bir vatan bıraktıkları için onlara şükran borçluyuz. Emanetlerine bizler yaşadığımız sürece sahip çıkacak bizden sonraki nesillere de emanet edeceğiz. Zirveye ulaşmak her zaman emek ve çok çalışmayı gerektirir. Bayrak tepeye ulaşmamış sert rüzgar ve zor arazi koşulları gerekçesiyle güç oldu. Ama bir nebzede olsa şehitlerimizin bu toprakları düşmana karşı nasıl savunduklarını anlamamıza empati yapmamıza vesile oldu. Hepsini bir kez daha rahmetle anıyorum.

diye konuştu.

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30 Eki 2020 - 11:01 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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