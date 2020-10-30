Denizlispor galibiyetiyle moral bulan ve 1 günlük izin yapan Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazıklıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleşen çalışma 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar bugün sabah 11.30'da yapılan çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. (İHA)
30 Eki 2020 - 10:56- Spor Güncelleme: 30 Eki 2020 - 11:01
Beşiktaş Kaplan’a Bileniyor
Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına önceki akşam yaptığı antrenmanla başladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.