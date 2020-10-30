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30 Eki 2020 - 10:48- Spor G: 30 Eki 2020 - 10:56

Gökhan Antrenmana Çıkmadı

Yeni Malatyaspor’dan ayrılarak eski takımı Beşiktaş’a dönen Gökhan Töre Pazar akşamı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımının son antrenmanında da yer almayan futbolcunun adalesinde problem yaşadığı açıklandı.
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Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Gökhan Töre Pazar günkü maçta sahadaki yerini alamayacak. Takımının son antrenmanında da yer almayan futbolcunun adalesinde problem yaşadığı açıklandı. Töre'nin yapılan kontrol sonrasında bir hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisine ulaşıldı. Tecrübeli futbolcu bu sezon siyah beyazlılarla çıktığı 4 maçta 1 gole imza attı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol Takımımızın 28 Ekim 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

# yeni malatyaspor, beşiktaş, gökhan töre, Nevzat Demir Tesisleri, BJK, futbol, sağlık

30 Eki 2020 - 10:48 - Spor

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