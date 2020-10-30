Gökhan Antrenmana Çıkmadı

Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Gökhan Töre Pazar günkü maçta sahadaki yerini alamayacak. Takımının son antrenmanında da yer almayan futbolcunun adalesinde problem yaşadığı açıklandı. Töre'nin yapılan kontrol sonrasında bir hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisine ulaşıldı. Tecrübeli futbolcu bu sezon siyah beyazlılarla çıktığı 4 maçta 1 gole imza attı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Futbol Takımımızın 28 Ekim 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.