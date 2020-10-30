Yeşilyurt Pandemiye Takıldı

Grup’ta 7.haftada 29 Ekim Perşembe günü Of İlçe Stadı’nda oynatılması planlanan Ofspor- Yeşilyurt Belediyespor karşılaşması, Trabzon ekibinde çıkan kovid-19 vakaları nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ( TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Konuyla ilgili Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada,

Ofspor ile oynayacağımız karşılaşma Ofspor takımında çıkan Covid-19 vakalarının ardından ertelenmiştir. Karşılaşma TFF belirlediği başka bir tarihte oynanacaktır. Ofspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

denildi.