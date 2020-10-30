Kaplan Kartal’ı Gözüne Kestirdi!

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla Süper Lig’de üst sıralara tırmanan Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş mesaisi sürüyor. Pazar akşamı deplasmanda siyah beyazlı takımla zorlu 90 dakikaya çıkacak olan kaplanlar hazırlıklarını hız kesmeden devam ediyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar dün ki antrenman öncesinde sahada dev Türk Bayrağı açtı. Cumhuriyet’in 97. yıl dönümünü kutlayan kaplanlar objektiflere bayrak eşliğinde poz verdi.

Günü çift idmanla geçiren Yeni Malatyaspor sabah gerçekleşen antrenmanda sut ve pas çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun son haftalarda alınan güzel sonuçlarla birlikte oluşabilecek rehavet konusunda futbolcularını uyardığını öğrenildi. Özellikle hızlı hücuma çıkarken orta sahada yapılan pas hatalarının minimuma indirilmesi için Hamza hocanın bazı futbolcularla özel ilgilendiği öğrenilirken Beşiktaş maçında oluşabilecek pas hatalarının telafisinin güç olacağını vurguladığı belirtildi. Akşamki antrenmanda ısınmaya yönelik koordinasyon çalışan kaplanlar yaptığı çift kale maçla Beşiktaş karşılaşmasının provasını gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyen takım kaptanı Adem Büyük ve Issam Chebake de çalışmalarda yer aldı. Bu futbolcuların Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak. Sarı kırmızılılar Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına bugün gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.