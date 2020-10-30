Busabah Malatya Busabah Malatya
30 Eki 2020 - 08:40- Gündem

Yılsonu Enflasyon Beklentisi Yükseldi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2020 yılı son çeyrek enflasyon raporu sunumunda son tahminleri açıkladı. Uysal, bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak açıkladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

2020 yılı dördüncü çeyrek enflasyon raporu sunumu İstanbul'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal tarafından yapıldı. Uysal, mevcut para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı; 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği; 2021 yıl sonunda yüzde 9,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edildiğini belirtti.

Uysal, bu çerçevede enflasyonun yüzde 70 ihtimalle 2020 yılı sonunda orta noktası yüzde 12,1 olmak üzere, yüzde 11,1 ile yüzde 13,1 aralığında;2021 yılı sonunda orta noktası yüzde 9,4 olmak üzere yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Uysal'ın aktardığı rapordaki genel değerlendirmelerde iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiği, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediği kaydedildi.

Genel değerlendirmeler şu şekilde sıralandı:

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görüldü.

Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşti.

Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecek.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarındaki sıkı duruş sürdürülecek.

Dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesi, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıyor.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Döviz kurundaki hareketliliğin birçok etkene bağlı olduğunu belirten Uysal,

Merkez Bankası olarak elimizdeki araçları kullanıyoruz. Döviz kurunun seviyesi ile ilgili bir hedefimiz yok. Önümüzdeki dönemde para politikası ve fiyat istikrarının sonucunu görmeye ve beklentiler oluşmaya başladığında kurun normalleşmeye başladığını görebiliriz.

dedi.

"PARA POLİTİKASI OLARAK CİDDİ BİR SIKILAŞTIRMA POLİTİKASI YÜRÜTÜYORUZ"

Merkez Bankasının enflasyonu iyileştirmeye yönelik adımları atmaya devam edeceğini de dile getiren Uysal,

Para politikası olarak ciddi bir sıkılaştırma politikası yürütüyoruz. Bu politikamızın etkilerini kısmen gördük. Enflasyonu iyileştirmeye yönelik gerekli olduğunda politika faizi de dahil olmak üzere gerekli adımları atabiliriz. Bu konuda bir sınır koymuyoruz.

açıklamalarında bulundu. (İHA)

# Enflasyon, İstanbul, türkiye cumhuriyet merkez bankası, merkez bankası, murat uysal, döviz, Dezenflasyon, Cumhuriyet

30 Eki 2020 - 08:40 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
MOTAŞ'tan HES Kodu Uygulaması mask
MOTAŞ'tan HES Kodu Uygulaması
Yangınların En Büyük Sebebi mask
Yangınların En Büyük Sebebi
Dolar 8 Lirayı Aştı mask
Dolar 8 Lirayı Aştı
3 Bin Yeni İstihdam mask
3 Bin Yeni İstihdam
Arslantepe Listeye Çok Yakın mask
Arslantepe Listeye Çok Yakın
“Viyadük Sağlıklıysa, Sağlamlaştırılmalı” mask
“Viyadük Sağlıklıysa, Sağlamlaştırılmalı”
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Sözlerim Kasıtlı Çarpıtıldı” mask
“Sözlerim Kasıtlı Çarpıtıldı”
Bulut Sahadan Geç Ayrıldı mask
Bulut Sahadan Geç Ayrıldı
''Art Niyet Var'' mask
''Art Niyet Var''
Yıldırım İlk Gole Aldanmış! mask
Yıldırım İlk Gole Aldanmış!
Erdoğan’dan Müjde mask
Erdoğan’dan Müjde
Zeki’den Dobra Açıklamalar mask
Zeki’den Dobra Açıklamalar

GALERİ

“Üreten Üniversiteyiz”  mask
“Üreten Üniversiteyiz” 
Kiraz’dan Koca’ya Talep Eleştirisi mask
Kiraz’dan Koca’ya Talep Eleştirisi
Başkan Gürkan’dan Teşekkür mask
Başkan Gürkan’dan Teşekkür
Fransa'ya Tepki mask
Fransa'ya Tepki
Ölüme Terkettiler mask
Ölüme Terkettiler
Su Kanalında Kaza mask
Su Kanalında Kaza
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL