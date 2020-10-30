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30 Eki 2020 - 08:35- Gündem

446 Aile Konutuna Kavuştu

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak’taki depreminin ardından devletin ve milletin Malatya halkının yanında olduğunu kaydetti. Çalık, kentte ağır hasar ve acil yıktırılacak binaların yıkım ve enkazının kaldırılmasıyla ilgili üç etap halinde ihale yapıldığını anımsatarak, ağır hasarlı 7 bin 480 binadan bin 471 tanesinin yıkımının tamamlandığını da dile getirdi.
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Malatya'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası devlet ve millet el ele verdi, tüm imkanlar depremzedeler için seferber edildi. Kentte depremzedeler için 5 bin 24 konut inşa edilirken, Pütürge ve Kale ilçelerinde ilk etapta tamamlanan 446 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6.8'lik depremde, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 bin 480 bina ağır hasar görmüştü. Deprem sonrası devlet ve millet el ele verdi, tüm imkanlar depremzedeler için seferber edildi, kentte depremden zarar gören ilçeler adeta şantiyeye döndü. Bir taraftan ağır hasar gören binalar yıkılırken, diğer taraftan yeni konutlar hızla yükseldi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak’taki depreminin ardından devletin ve milletin Malatya halkının yanında olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde kentte 1555 tanesi ahırlı köy evi olmak üzere toplam 5 bin 24 deprem konutunun inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN

Çalık, Pütürge ve Kale ilçesinde evleri ağır hasar görenler için yapılan konutlardan ilk etapta tamamlanan 446 konutun hak sahiplerine anahtar tesliminin hafta sonu kentte gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törende yapıldığını kaydetti. Çalık törende depremzedelerden Beyaz Akgül’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip,

Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yağmurda, çamurda bırakmadın, bize sahip çıktın. Kurban olurum sana.

sözlerinin aslında her şeyin özeti olduğunu belirtti.

AĞIR HASARLI 1471 BİNA YIKILDI

Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar görenler için Gelinciktepe bölgesine 1527 adet deprem konutunun inşasının sürdüğünü, 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etabında bitmek üzere olduğunu ifade eden Öznur Çalık, bu bölgenin altyapı ve bağlantı yollarında yapım ihalesinin gerçekleştiğini belirtti. Çalık, kentte ağır hasar ve acil yıktırılacak binaların yıkım ve enkazının kaldırılmasıyla ilgili üç etap halinde ihale yapıldığını anımsatarak, ağır hasarlı 7 bin 480 binadan bin 471 tanesinin yıkımının tamamlandığını da sözlerine ekledi. (Bülten)

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30 Eki 2020 - 08:35 Malatya- Gündem

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