Busabah Malatya Busabah Malatya
30 Eki 2020 - 08:30- Asayiş

İş Adamı Silahla Vurularak Yaşamını Yitirdi

Malatya'da tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan iş insanı hayatını kaybetti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş insanı E.T. ile M.F.A. arasında Şevval Sokak'ta yaşanan tartışmada M.F.A. tarafından açılan ateş sonucu E.T. yaralandı.

Şüpheli şahsın suç aletiyle birlikte ekipler tarafından kısa sürede yakalandığı olayda yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

                                                                       

# battalgazi, kernek mahallesi, turgut Özal tıp merkezi, turgut Özal

30 Eki 2020 - 08:30 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
İnşaat İşçisi Ölü Bulundu mask
İnşaat İşçisi Ölü Bulundu
Polis Suçluları Affetmiyor mask
Polis Suçluları Affetmiyor
Film Gibi Dolandırıcılık! mask
Film Gibi Dolandırıcılık!
Bir Garip Olay mask
Bir Garip Olay
Yine O Yol, Yine Kaza! mask
Yine O Yol, Yine Kaza!
Geçici Plakalı Taşıtlara Denetim mask
Geçici Plakalı Taşıtlara Denetim
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Sözlerim Kasıtlı Çarpıtıldı” mask
“Sözlerim Kasıtlı Çarpıtıldı”
Bulut Sahadan Geç Ayrıldı mask
Bulut Sahadan Geç Ayrıldı
''Art Niyet Var'' mask
''Art Niyet Var''
Yıldırım İlk Gole Aldanmış! mask
Yıldırım İlk Gole Aldanmış!
Erdoğan’dan Müjde mask
Erdoğan’dan Müjde
Zeki’den Dobra Açıklamalar mask
Zeki’den Dobra Açıklamalar

GALERİ

“Üreten Üniversiteyiz”  mask
“Üreten Üniversiteyiz” 
Kiraz’dan Koca’ya Talep Eleştirisi mask
Kiraz’dan Koca’ya Talep Eleştirisi
Başkan Gürkan’dan Teşekkür mask
Başkan Gürkan’dan Teşekkür
Fransa'ya Tepki mask
Fransa'ya Tepki
Ölüme Terkettiler mask
Ölüme Terkettiler
Su Kanalında Kaza mask
Su Kanalında Kaza
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL