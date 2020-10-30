İş Adamı Silahla Vurularak Yaşamını Yitirdi

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş insanı E.T. ile M.F.A. arasında Şevval Sokak'ta yaşanan tartışmada M.F.A. tarafından açılan ateş sonucu E.T. yaralandı.
Şüpheli şahsın suç aletiyle birlikte ekipler tarafından kısa sürede yakalandığı olayda yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.