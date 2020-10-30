“Cumhuriyet Bu Ülkede Her Şey”

Cumhuriyetin en büyük bayram olduğunu ifade eden Kiraz,

97 yıl önce kurulan Cumhuriyet henüz demokrasiyle taçlanmamıştır. Bu aslında hepimizin önemli bir eksiğidir, önemli bir ayıbıdır.

dedi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıldönümü dolayısıyla dün Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Malatya İl Örgütü tarafından Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İYİ Parti Malatya İl Teşkilatı ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şubesi’nin de destek verdiği törende CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Anıt’a çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında bir basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Cumhuriyet Bayramı’nın en büyük bayram olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin bu ülkede her şey olduğunu belirten Başkan Kiraz,

Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak bütün Anadolu’da elden ele dolaşan meşaleyi yaktı. Yedi düvele karşı bu ülke önemli bir bağımsızlık savaşı verdi. Bunun tamamlanmasının ardından yeni bir anlayışa, bu ülkeye yakışır bir sisteme ihtiyaç vardı. Onun da adı Cumhuriyet’ti. Tabi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin bütün unsurlarıyla birlikte başardığı bu anlayışın ardından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyet bu ülkenin bir taraftan kurtuluşunun tescillendiği nokta diğer taraftan yeni bir kuruluşun başlangıcı, temelidir. Bu anlamda Cumhuriyet bu ülkede hemen hemen her şeydir. Cumhuriyet bu ülkede eşitlik demektir, demokrasi demektir, insan hakları demektir, kadın erkek eşitliği demektir, gençlerimizin geleceği demektir. Bu anlamda aslında Cumhuriyet bu ülkede her şeydir, her şeyin temelidir.

diye konuştu.

YETKİ BİR KİŞİYE TESLİM EDİLDİ

Cumhuriyetin kurulması için halifelik kaldırıldı.

diyen Başkan Kiraz, sözlerine şöyle devam etti:

Tek zümrede olan, tek ailede olan yönetim anlayışı bizzat halkın temsilcilerine, kendisi seçmesiyle o hâkimiyet millete teslim edilmiştir. Ama geldiğimiz noktada maalesef o günlerde de söyledik, bir referandumla tekrardan halktan olan yetki bir kişiye teslim edildi. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır’ diyor. O toprak oldu, kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Ama ‘ Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır’ diyor. Bizler Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmaya kararlı olan insanlarız. Yine Mustafa Kemal Atatürk, ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek olan sizlersiniz’ diyerek, o Cumhuriyeti yeni nesillere, bizlere emanet etmiştir. Emanetimiz büyüktür, emanetimiz kutsaldır. Şimdi geldiğimiz noktada Cumhuriyetle birlikte atılan temellerin birçoğunun yontulduğunu görüyoruz. O günlerde atılan adımlarda her alanda sanayide, ekonomide, tarımda, çağdaşlaşmada, aydınlanmada önemli adımlar atmışız. Ama bugün gerçekten bunların hiçbirisini ülkede hakim göremiyoruz. Çünkü ekonomi dibe vurmuş durumda. Maalesef aydınlanma, çağdaşlaşmada her geçen gün geriye gidiyoruz. Kendi aşısını bile üretebilen bir ülke, bugün aşısını geliştirme noktasında çok ciddi eksikliklere sahiptir. Ayrıca 97 yıl önce kurulan Cumhuriyet henüz demokrasiyle taçlanmamıştır. Bu aslında hepimizin önemli bir eksiğidir, önemli bir ayıbıdır. Onun için Cumhuriyetin 100’üncü yılına doğru gidiyoruz. 2023’ e doğru. 2023’te hedefi olan en önemli yapı burada birleşmiş olan yapıdır. Tekrar Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 2023’te halkın iktidarını kurarak Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.