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30 Eki 2020 - 08:00- Yaşam G: 29 Eki 2020 - 17:24

Vatandaş Nasıl Isınacak!

Kış ayı geldi çattı, kışa hazırlık yapılırken doğal gaza, elektriğe ve kömüre gelen zamlar vatandaşı kara kara düşündürüyor. Bu yıl vatandaş ısınmaya çalışırken ceplerinin de yanacağı ihtimaller arasında gözüküyor. Peki ya vatandaş bunca zammın arasında bu durumun üstesinden nasıl gelecek.

Şükran Malkoç
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre konutlarda elektrik geçtiğimiz yıla oranla yüzde 32,3 artarken doğal gaz fiyatında ise yüzde 34,7 fiyat artışı kaydedildi. Doğal gaz ve elektriğin yani sıra ısınma ihtiyacının karşılanması için kullanılan kömür ve oduna da geçen yıla göre yüzde 20’lik bir zam geldi.

Odun ve kömür fiyatları hakkında BUSABAH gazetesine konuşan odun kömür satıcısı Kemal Özbey, kömür fiyatlarındaki artışın nedenin dövizden kaynaklı olduğunu belirtti. Özbey,

Geçen sene ile bu sene arasında kömür ve odun fiyatlarında ortalama yüzde 20’lik bir artış var. Bu artışın nedeni ise dövizden kaynaklı oldu. Odun da ise şöyle bir durum var. Civar illerin kayısı odununu biraz daha fazla tüketmeye başlamasıyla birlikte odun fiyatlarında da ciddi bir artış oldu.

dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) elektrik ve doğalgazdaki fiyat değişim oranlarını açıkladı. Verilere göre sanayide ve konutlarda tüketilen elektriğin fiyat artışı şu şekilde:

Sanayide 2020 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kilovat elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,1 bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu. Konutlarda, 1 kilovat elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,2 bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu.

DOĞAL GAZDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 34,7 OLDU

TÜİK verilerine göre geçen yıla nazaran bu yıl doğal gazdaki fiyat artışı şu şekilde:

Sanayide 2020 yılı birinci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak ortalama 189,0 kuruş oldu. Konutlarda, 1 metreküp  doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu.

“YÜZDE 20’LİK BİR ARTIŞ VAR”

Kömürdeki artışın dövizden kaynaklı olduğunu söyleyen Kemal Özbey,

20 yıldır kömürcülük işini yapıyoruz. Geçen sene ile bu sene arasında kömür ve odun fiyatlarında ortalama yüzde 20’lik bir artış var. Bu artışın nedeni ise dövizden kaynaklı oldu. Odun da ise şöyle bir durum var. Civar illerin kayısı odununu biraz daha fazla tüketmeye başlamasıyla birlikte odun fiyatlarında da ciddi bir artış oldu.

diye konuştu.

“ODUNDAKİ ARTIŞ DAHA FAZLA”

Malatya’da odunun kömürden fiyat olarak daha çok arttığının altını çizen Özbey,

Mesela geçen sene bir ton odun 600 TL civarındayken bu sene 750 TL civarında yani kömürdeki artışa göre odundaki artış fazla çünkü Şanlıurfa ve benzeri illerin odun ihtiyacını kayısı odunundan karşılamasından kaynaklı olan bir artış söz konusu bizim köylere gidiyorlar yerinden alıp Urfa’ya götürüyor. Bir de kayısımız para edince inşallah daha çok eder de daha odun olmaz. Meşe odunu buluruz, kayısı odunu bulunmaz.

ifadelerini kullandı.

“KÖMÜR FİYATLARINI DÖVİZ BELİRLİYOR”

Kömürde tamamen ithal olduğu için fiyatlarını döviz belirliyor.

kelimelerine yer veren odun ve kömür satıcısı Özbey,

Zaman zaman ithalatçılar bazen döviz bazında yapabilir. Bazen de ülkemizdeki döviz artışlarından kaynaklanan zamlar olur. Ama sonuçta zam olur. Geçen yıl bin 100 TL’ye sattığımız kömürü bu yıl bin 300 TL ortalama 200 TL gibi bir artış söz konusu yani bu da yüzde 20’lere tekabül ediyor.  Kış başlarında genelde artışlar oluyor. Yani bundan sonra da dolar arttıkça maliyet artacağı için fiyatlarda da bir artış söz konusu olacaktır.

dedi.

“SATIŞLARIMIZ HER SENE DÜŞÜYOR”

Kemal Özbey, doğal gazın yaygınlaşmasıyla beraber kömür satışlarındaki düşüşü şu şekilde açıkladı:

Satışlarımızda çok ciddi bir düşüş var. Eskiden Malatya’da 200 adet kömür deposu (ardiye) varsa şu anda 20’lere düştü. Önümüzdeki yıllarda bizde başka işlere yöneleceğiz. Ama bunun fiyatlarla bir ilgisi yok. Doğal gazın yaygınlaşmasıyla birlikte paralel olarak yok olmaya mahkûm oldu. Doğal gaz ön görülerimizi yok etti. Önümüzü göremiyoruz. Çünkü bizim satışlarımız her sene düşüyor. Tamam, bizim ekmeğimiz satış konusunda her geçen gün azalıyor ama doğal gazda konforlu bu bir gerçek.

“BİRİLERİ SOĞUKTA DURURKEN KENDİSİ ISINMIYOR”

Kömür ve odun alamayan vatandaşların yardımına hayırsever insanların koştuğunu ön gören Özbey,

Hayırsahipleri gelir bazen 3-5 ton alır ve ihtiyaç sahiplerine dağıtırlar. Yani birileri soğukta dururken kendisini ısınmıyor. Mutlaka komşusu, akrabası destek oluyor. Mutlaka odun kömür ihtiyacı karşılama konu da sıkıntı çeken insanlar vardır ama bu pek satıcıya yansımaz. Çünkü yardımlaşmayla o açık mutlaka kapatılmaya çalışılır. Ve insanların birçoğunun ruhu bile duymuyor. Memleketimiz o anlamda bana göre çok iyi.

sözlerini kaydetti.

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30 Eki 2020 - 08:00 - Yaşam

Muhabir Şükran Malkoç

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