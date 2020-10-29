Hem Eleştiri Hem Öneri

Malatya’nın Hafızasını Da Silmiş Olursunuz.

Aluçlu,

İnsanların hafızasında kalan Malatya’nın bu binalarını yıktığınız zaman Malatya’nın hafızasını da silmiş olursunuz diye düşünüyorum.

dedi.

Resmi törenlerde ve kutlamalarda şehir merkezinde oluşan güvenlik ve trafik risklerini ortadan kaldırmayı amaçlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni bir meydan ve tören alanı yapmayı planlıyor. Ancak konuyla ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliği Başkan Yardımcısı ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu’dan bu projeye eleştiri geldi. Aluçlu, şehir meydanlarına mutlaka ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Aluçlu,

Ancak Malatya’nın uzun bir geçmişi yoktur. 150-160 yıllık bir geçmişi olan Malatya’nın bu tarihten gelmek üzere bazı binaların artık Malatya’nın hafızasını oluşturduğu bu binaların öncelikle tarihi dokusunun olup olmadığı tarihi dokusu olmasa bile Malatya’nın oradaki yaşanmışlıkların oradaki insanların hafızasında kalan Malatya’nın bu binalarını yıktığınız zaman Malatya’nın hafızasını da silmiş olursunuz diye düşünüyorum.

ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesine kent meydanı ve tören alanı için önerilerde bulunda Aluçlu,

Eski İnönü Stadı’nın yerine yapılan millet bahçesinde de tören alanı için bir düzenleme yapılabilir. Yıkılan eski hal binasının orası olabilir. Şu anda oranın akıbetinin ne olduğunu bilmiyoruz ama orası da bir alternatif olabilir.

ifadelerine yer verdi

Büyükşehir tarafından yürütülen proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ek binalarının yer aldığı Eski Öğretmenevi ve Eski Ticaret Lisesi binaları da yıkılarak bu alanın kent meydanına dönüştürülecek.

“ŞEHRİN HAFIZASINI BOZMANIN DA BİR MANTIĞI YOK”

Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliği Başkan Yardımcısı ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu,

Şimdi Malatya’nın meydanında İnönü heykeli var. Orada resmi törenler pek yapılmıyor. Resmi törenimiz kanalboyundaki Atatürk heykelinin orada yapılıyor. Orada da tabii ki trafik konusu büyük sorun teşkil edecek şekilde törenler yapılıyor. Malatya’nın bir alana ihtiyacı varsa şu anda yeni belediyenin orada büyük bir alanımız var, zaten seçim zamanlarında burası kullanılıyor. Yani orada Ticaret Lisesi’ni yıkıp, yanılmıyorsam orada 3 tane bina yıkılacak. Bu 3 binayı yıkıp yeni alan kazanmak yerine Oraları yıkarsanız, çok eski olmasa bile buradaki binalar Malatya için hafıza oluşturacak binalar, yıkılacak olan binalarında uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü Malatya’nın hafızasını oluşturan binalar. Ve bir de bu binaları tarihi dokusu var mı yok mu bunlara Kültür Müdürlüğü’nce bakılmalı yani buraların tarihi dokusu da olabilir. Olmazsa bile biz buraları yıkmaktan yana değiliz. Şehir meydanı kazanacaksak ya da yeşil alan kazanacaksak bunların etiklerini iyi yaparak, değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor. Yani şurada bir bina var, yıkalım mantığı çok doğru bir mantık değil. Şurada boş bir alan var, oraya bina yapalım ya da resmi kurumu oraya yapalım mantığı hiçbir zaman olması gereken bir mantık değil. Şehrin bir planının olması gerekiyor. Master plan dediğimiz planlardan olması gerekiyor. Bu plan doğrultusunda kurumları şehrin merkezindeki yükü azaltabilmek için zaman içerisinde bu kurumları taşırken de bir plan doğrultusunda taşınması gerekiyor. Yani yerel yöneticiler burası boş şuraya şunu yapalım, buradaki binaları yıkalım mantığından vazgeçmek durumundalar. Yani Malatya’da bulunan bu 3 binayı yıkıp sonra tören alanına dönüştürmenin çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Tören alanı yapacaksanız belediyenin yanında çok büyük bir alan var. Bu alanı düşünüp buna göre tedbirler alınabilir. Ya da başka bir mekân düşünülebilir illa belediyenin yanı olacak diye bir şey yoktur. Ama şehrin hafızasını bozmanın da bir mantığı yok.

şeklinde konuştu.

ÖNERİLERDE BULUNDU

Binaları geçmişe dönük olarak korumak ve onları restore ederek şehrin hafızasına dokunmamak gerekiyor.

diyen Aluçlu,

Deprem kaynaklı sıkıntılı binalarımız olabilir. Burada binanın depremden dolayı bir sıkıntısı varsa bunun deneyler sonucunda raporları bulunup, güçlendirme yöntemine gidilemezse ancak yıkım yöntemine gidilebilir. Yani 3 binayı yıkıp da bir meydan kazanmanın çokta doğru olmadığını söyleyebilirim. İlk aklımıza gelen belediyenin olduğu yerdeki miting alanını düşünebiliriz. Şu anda aklıma o geldiği için söylüyorum. Başka yerde düşünülebilir. Şimdi bizim öyle bir tasarım yapmamız gerekiyor ki trafik akışını engelleyemeyecek şekilde düşünmemiz gerekiyor. Tören yüzünden trafiğin akışını bozmayacak şekilde dizayn yapmamız gerekiyor. Onu yaparken Hürriyet Parkı düşünülebilir. Atatürk heykelinin hemen yanındaki Hürriyet Parkı’nı kullanabiliriz. Eğer trafik akışını bozmayacak şekilde hareket edersek çok daha mantıklı olur. Şimdi eğer belediye binasının yanını tören olarak yapmamız gerekirse orada yeni bir Atatürk büstünün olması gerekiyor. Herhâlde büstü yapmamak için büstün olduğu yerlere düşünüyorlar, tören alanını o zaman Hürriyet Parkı’nın içinde bir yerde tören alanı olarak tanzim edilebilir, diye düşünüyorum.

ifadelerine yer verdi

TAVSİYELERİ DE VAR

Malatya Büyükşehir Belediyesine kent meydanı ve tören alanı için önerilerde bulunda Aluçlu,

Eski İnönü Stadı’nın yerine yapılan millet bahçesinde de tören alanı için bir düzenleme yapılabilir. Yıkılan eski hal binasının orası olabilir. Şu anda oranın akıbetinin ne olduğunu bilmiyoruz ama orası da bir alternatif olabilir. Tören yapılırken Atatürk büstünün önünde aşağıdan Kışla Caddesi’ne çıkan yol kapanıyor. Kanalboyun’ndan gelen yol kapanıyor. Ama parkın içerisine Kent Meydanı’nı yaparsanız. Atatürk büstüne birkaç kişi temsili çelenk bırakır ve ondan sonra gelir, konuşmalarını parkın içerisinde yaparlar. Çünkü parkın içerisinde yapılırsa trafik aksamaz.

dedi.