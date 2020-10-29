29 Eki 2020 - 12:02- Siyaset

“Mücadeleyi Unutursak...”

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, yayınladığı mesajında esnaf ve sanatkâr camiası olarak Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünü milletle, coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.