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29 Eki 2020 - 12:02- Siyaset G: 29 Eki 2020 - 12:12

 “Mücadeleyi Unutursak...”

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, yayınladığı mesajında esnaf ve sanatkâr camiası olarak Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünü milletle, coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.
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Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünü kutlayan MESOB Başkanı Şevket Keskin,

Eğer Cumhuriyetin ilanını sağlayan mücadeleyi, unutursak her şeyimizi kaybederiz.

dedi.

Keskin yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

YÜREKTEN KUTLUYORUZ

Esnaf ve sanatkâr camiası olarak Cumhuriyetin ilanını sağlayan mücadeleyi, iradeyi ve milli ruhu sahipleniyoruz. Eğer Cumhuriyetin ilanını sağlayan mücadeleyi, unutursak her şeyimizi kaybederiz. O nedenle birlik ve beraberliğimizi korumalı, ülkemizin istikbaline ve istikrarına gelebilecek tüm tehlikelere karşı Cumhuriyetimizin ilanını sağlayan milli ruhla hareket etmeliyiz. Malatya esnaf ve sanatkâr camiası olarak Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünü coşkuyla, gururla ve yürekten kutluyoruz.

(Haber Merkezi)

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29 Eki 2020 - 12:02 Malatya- Siyaset

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