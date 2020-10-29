29 Eki 2020 - 11:49- Sağlık

Kil Maskelerinin Etkileri

Kilin faydaları çoğu kişi tarafından denenerek görülmüştür. Kille elde edilen maskelerden ve kullanımından bahseden Kimyacı Çetin Fırat güzellik ve cilt bakımına dikkat edenlerin en çok işine yarayan bakım kürünün kil maskeleri olduğunu ifade etti.