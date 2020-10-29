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29 Eki 2020 - 11:19- Yaşam G: 29 Eki 2020 - 11:44

Altın Rekor Tazeledi

 Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte iç piyasada altın fiyatlarını etkiledi. Dün kapanışta 500 lira seviyesinde olan gram altın, 505 TL’ye yükselerek rekor tazeledi.
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Geçtiğimiz günlerde Dolar/TL paritesinin yükselmesiyle altın yeni güne rekor ile başladı. Şu sıralarda 8.28 liradan işlem gören dolar, iç piyasada gram altının fiyatının yükseliş göstermesine neden oldu.

“ALTININ FİYATI YENİ REKORLA 505 LİRA CİVARLARINDA SEYREDİYOR”

Altının yeni güne yenir bir rekorla başladığını belirten Kapalıçarşı'da kuyumcu Atilla Saraç,

Dün akşam saatlerinde 500 TL'yi gördü. Şu anda ise yeniden rekor kırarak 505 TL civarlarında seyrediyor. Bunun sebebi ise dolar fiyatının yüksek olmasından kaynaklı. Şu anda 1 dolar 8.24 kuruştan işlem görüyor. Altın fiyatları şu anda gram altın 505 TL, çeyrek altın 820 TL, yarım altın bin 640 TL, cumhuriyet altını ise 3 bin 370 TL'den işlem görüyor. Altına talep bir iki haftadır çok yüksek değil çünkü vatandaşlar altının yaz mevsiminde hızlı şekilde yükseldiği dönemde hem düğün alışverişi için hem de yatırım için alımlarını yaptılar. Genelde talepler gram, çeyrek ve cumhuriyet altınına talep oluyor. Sene sonu tahmin ONS dolar bazında bu şekilde gider diye bekliyoruz. Amerika'daki seçimler doların ve altının akıbetini belirleyici olacaktır. Yaz ayranlarında ki artışın çok olmayacağını zannediyorum. Altın uzun vade de her zaman güvenli limandır.

şekline konuştu. (İHA)

# altın, Dolar/TL, gram altın, ONS, dolar

29 Eki 2020 - 11:19 - Yaşam

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