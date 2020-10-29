Büyükşehir’de Galibiyet Sevinci Hakim

Bir üst lig olan Efeler Ligi’ne yükselme mücadelesi veren turuncu yeşilliler bu hafta deplasmanda Mardin ekibi Dinamik Gençlik ile erteleme maçında karşı karşıya gelecek.

Malatya Büyükşehir Voleybol Takımı TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda erteleme maçında Dinamik Gençlik ile karşılaşacak. Ligde ilk galibiyetini geçen hafta alan turuncu yeşilliler Hatay ekibi Erzin Yeşilkentspor’u 3-0’lık sonuçla yenerek moral buldu. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 25-22, 25,19 ve 25-20’lik sayılarla alan Büyükşehir, kendi evindeki ilk galibiyetine imza attı. TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda 2. hafta maçı rakip takımdan covid-19 vakalarının olması nedeniyle ertelenen Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ligde 4. hafta maçına 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Mardin ekibi Dinamik Gençlik karşısına çıkacak. Bu sezon kadrolarına 5 yeni takviye yaptıklarını belirten Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen,

Yeni kurulan bir takımız. Elbette ki bir uyum sürecinden geçiyoruz. Bu galibiyetle birlikte artık çıkışa geçeceğimizi düşünüyoruz. 1 transfer daha yapıp, transferi kapatacağız. Hedef konusunda şimdilik sadece önümüzdeki maça bakıyoruz. Hedef kendiliğinden ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.

dedi.