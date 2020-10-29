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29 Eki 2020 - 10:58- Spor G: 29 Eki 2020 - 11:05

Karaoğlan Görev Yapacak

Süper Lig’in 7. Haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek isimler belli oldu. Yeni Malatyaspor’un ligde Pazar akşamı İstanbul ekiplerinden Beşiktaş ile oynayacağı maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Ömer Ali Delibaş
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Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 1 Kasım Pazar akşamı Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında saat 19:00’da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sakarya bölgesi üst klasman hakemi olan Karaoğlan sarı kırmızılı takımın geçen hafta Gençlerbirliği ile oynadığı maçta VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Atilla Karaoğlan’ın Beşiktaş maçında yardımcılığını hakem Mehmet Metin ve İbrahim Bozbey yapacak. Mustafa Kürşad Filiz ise dördüncü hakem. Haftanın programı ise şöyle:

30 EKİM CUMA
20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

31 EKİM CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü: Turgut Doman
16.00 Göztepe - Alanyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - Ankaragücü: Ali Şansalan

1 KASIM PAZAR
13.30 Rizespor - Kayserispor: Koray Gençerler
16.00 Konyaspor - M. Başakşehir: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan

2 KASIM PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
20.00 Hatayspor - Sivasspor: Yasin Kol

# süper lig, yeni malatyaspor, beşiktaş, ATİLLA KARAOĞLAN, merkez hakem kurulu, hakem, galatasaray, Sarı Kırmızılı, gençlerbirliği, malatyaspor

29 Eki 2020 - 10:58 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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