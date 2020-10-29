Karaoğlan Görev Yapacak

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 1 Kasım Pazar akşamı Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında saat 19:00’da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sakarya bölgesi üst klasman hakemi olan Karaoğlan sarı kırmızılı takımın geçen hafta Gençlerbirliği ile oynadığı maçta VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Atilla Karaoğlan’ın Beşiktaş maçında yardımcılığını hakem Mehmet Metin ve İbrahim Bozbey yapacak. Mustafa Kürşad Filiz ise dördüncü hakem. Haftanın programı ise şöyle:

30 EKİM CUMA

20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu



31 EKİM CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü: Turgut Doman

16.00 Göztepe - Alanyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - Ankaragücü: Ali Şansalan



1 KASIM PAZAR

13.30 Rizespor - Kayserispor: Koray Gençerler

16.00 Konyaspor - M. Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan



2 KASIM PAZARTESİ

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

20.00 Hatayspor - Sivasspor: Yasin Kol