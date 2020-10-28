Madalya İle Döndüler

Gölbaşı Kapalı Spor Salonu'nda iki gün boyunca süren müsabakalarda U12 Kızlar Kılıç kategorisinde ilimiz sporcularından Elif Naz Aktaş üçüncü, U12 Erkekler Kılıç kategorisinde ise Yağız Ali Turan üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. Elif İlkay Sülü de aynı müsabakada altıncı oldu.

Kovid-19 önlemleri dikkate alınarak düzenlenen turnuvaya, Adana, Adıyaman, Ankara, Bolu, Malatya ve Van illerinden 12 yaş altı toplam 40 sporcu katıldı. Kürsü mücadelesinin verildiği müsabakalarda Malatya’da ilk defa eskrim branşında resmi başarı gösteren sporcular aldığı başarıyı İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile paylaştılar. İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan eskrim sporcuları, antrenörlerini ve sporcularımızın ailelerini makamında ağırlayarak kendilerini tebrik etti. Antrenörlerle ve sporcularımızın aileleriyle sohbet eden İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan,

Eskrim branşı ilimizde yeni olan bir branş ve giderek talep artmaktadır. İl Müdürlüğümüzde üç antrenörümüz bulunmakta antrenörlerimiz artan bu talebi karşılayacaktır. Bizlerde sporcularımızın antrenman konusunda, tesis konusunda ve malzeme konusunda elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Sporcularımızın almış oldukları bu başarı bizleri oldukça mutlu etti. Umarım önümüzdeki süreçte daha nice başarılar kazanacaklardır. Ben şahsım ve kurumum adına sporcularımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailesini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.

dedi.