Yeşilyurt’ta Hedef 3 Puan

Yeşilyurt Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grup’ta yarın deplasmanda Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Of İlçe Stadı’nda saat 13:00’de başlayacak müsabakayı Burak Kaplan, Ufuk Uğurlu ve Hakan Yoldaş hakem üçlüsü yönetecek. Ligde geçen haftayı 3-2’lik Kemerspor 2003 galibiyetiyle kapatan turuncu yeşilliler teknik direktör Nihat Balan ile çıktığı ikinci maçta 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı. Zirve ile arasında 5 puanlık fark bulunan Yeşilyurt ekibi Of deplasmanında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak. Lig lideri 1928 Bucaspor ile arasındaki puan farkını eritmek isteyen turuncu yeşilliler alacağı 3 puanla Play Off potasına bir adım daha yaklaşacak. Of maçının hazırlıklarını tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor kafilesi bugün Trabzon’a hareket edecek. Sakat ve cezalı futbolcunun bulunmadığı Yeşilyurt Trabzon deplasmanına tam kadro gidecek.