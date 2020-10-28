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28 Eki 2020 - 15:00- Spor G: 28 Eki 2020 - 15:06

Yeşilyurt’ta Hedef 3 Puan

TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor 6. hafta maçında deplasmanda Ofspor ile mücadele edecek. Ligde üst sıralarda yer almak isteyen turuncu yeşilliler kendisinden bir basamak üst sırada yer alan Trabzon ekibi karşısına 3 puan için çıkacak.

Ömer Ali Delibaş
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Yeşilyurt Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grup’ta yarın deplasmanda Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Of İlçe Stadı’nda saat 13:00’de başlayacak müsabakayı Burak Kaplan, Ufuk Uğurlu ve Hakan Yoldaş hakem üçlüsü yönetecek. Ligde geçen haftayı 3-2’lik Kemerspor 2003 galibiyetiyle kapatan turuncu yeşilliler teknik direktör Nihat Balan ile çıktığı ikinci maçta 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı. Zirve ile arasında 5 puanlık fark bulunan Yeşilyurt ekibi Of deplasmanında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak. Lig lideri 1928 Bucaspor ile arasındaki puan farkını eritmek isteyen turuncu yeşilliler alacağı 3 puanla Play Off potasına bir adım daha yaklaşacak. Of maçının hazırlıklarını tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor kafilesi bugün Trabzon’a hareket edecek. Sakat ve cezalı futbolcunun bulunmadığı Yeşilyurt Trabzon deplasmanına tam kadro gidecek.

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28 Eki 2020 - 15:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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