Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan sarı kırmızılıların 7 günlük maç programı netleşti. Pazar günü İstanbul’da güçlü rakibiyle karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda 5 Kasım Perşembe günü saat 18:00’de TFF 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor ile kupa mesaisine çıkacak. Üç gün arayla evinde iki karşılaşma oynayacak olan kaplanlar Süper Lig’in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü saat 13:30’da Denizlispor’u konuk edecek. Türkiye Kupası’nda tüm karşılaşmalar bu yıl tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Sarı kırmızılılar Artvin Hopaspor’u yenmesi durumunda adını 4. Tura yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresi eşitlikle sonuçlanması halinde maç 15’er dakikalık uzatmalara gidecek. Eşitlik bozulmadığı takdirde kazananı penaltılar belirleyecek.
28 Eki 2020 - 14:36- Spor Güncelleme: 28 Eki 2020 - 14:58
7 Günde 3 Maç
Yeni Malatyaspor’un Türkiye Kupası’nda oynayacağı karşılaşmanın günü ve saati belli oldu. Ligde karşılaşacağı Beşiktaş maçıyla birlikte 7 günde 3 maça çıkacak olan sarı kırmızılılar Perşembe günü sahasında Artvin Hopa’yı konuk edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.