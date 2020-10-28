İlk Üç Maç Kayıp, Son Üç Maç Zirve

Sezona kötü başlangıç yaparak taraftarını üzen Yeni Malatyaspor’da son haftalarda yakalanan başarılı gidişat camiada sevinçle karşılanıyor. Ligin ilk üç haftasında sadece 1 puan toplayabilen sarı kırmızılılar son üç haftada topladığı 7 puanla kötü gidişata dur dedi. Ligin ilk üç haftasında oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla futbol otoritelerini tatmin etmeyen Hamza hoca yapılan oyuncu takviyeleriyle iyi bir çıkış yakaladı. Antalyaspor galibiyetiyle başlayan yukarı yönlü gidişat Konya deplasmanında alınan beraberlik ve son maçta Gençlerbirliği önünde alınan 3 puanla devam etti. Son üç maçlık periyotta rakip kalelere 4 gol atan Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri, kendi kalesinde ise 3 gol gördü. Bu sonuçların ardından ligin ilk altı haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, 8 puanı hanesine yazdırdı. Kaplan rakip fileleri toplam 6 kez sarsarken, kendi kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ

Ligde ilk altı haftalık periyotta topladığı 8 puanla sekizinci sırada bulunan Yeni Malatyaspor, bu performansını diğer maçlarda da göstermek istiyor. Ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına odaklanan sarı kırmızılılar, zorlu İstanbul deplasmanından puan yada puanlar çıkarmayı hedefliyor. Kritik maçın hazırlıklarına teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde dün yaptığı antrenmanla başlayan Yeni Malatyaspor’da, hedef çıkışını bu maçta da devam ettirmek. Beşiktaş maçıyla birlikte 7 günde 3 karşılaşmaya çıkacak olan kaplan yoğun maç trafiğinin hemen ardından yaklaşık 3 haftayı maç yapmadan geçirecek.