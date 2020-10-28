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28 Eki 2020 - 14:25- Spor G: 28 Eki 2020 - 14:30

44 Tercih Edilmedi!

Gittiği şehirlerde üzerinde o ilin plaka kodunun yazılı olduğu takımın forması hediye edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Malatya’da bu kez 53 numaralı forma hediye edilmesi şaşkınlık yarattı.
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Çeşitli programlara katılmak üzere geçtiğimiz Pazar günü Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 44 yerine Rize’nin plaka kodu olan 53 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye edildi. Cumhurbaşkanı’nın isminin yazılı olduğu sarı kırmızılı formayı toplu açılış töreninde kulüp başkanı Adil Gevrek takdim etti. Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 53 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye etti. Başkanımız ile ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, Yeni Malatyaspor'umuza başarılar dileyerek, ligde güzel sonuçlar beklediğini iletti.

denildi.

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28 Eki 2020 - 14:25 Malatya- Spor

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