27 Eki 2020 - 18:15- Spor

Efsane’den Önemli Uyarı!

Efsane Malatyasporlular Dernek Başkanı Yusuf Gül yaptığı yazılı açıklamada Yeni Malatyaspor’un geçen sezon Malatya halkına yaşattığı üzücü hadisenin bu yıl da tekrar etmemesi adına önlem alınması gerektiğini ifade etti.