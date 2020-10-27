Efsane’den Önemli Uyarı!

Yapılan yazılı açıklamada,
Amatör kümeye düşen Elli Dört yıllık Efsane Malatyaspor’un küllerinden oluşturulan Yeni Malatyaspor geçen sezon tüm Malatya halkına yaşattığı üzücü sürecin tazeliği hala hafızalarımızda silinmemiştir. Bundan ders çıkartmamız gerekir. Bugün oluşturulan yeni bir takım ve yeni bir teknik ekip ile çıkılan yolda ilk izlenimlerim geçen yıl ki başarısızlığı kısmen de olsa bertaraf edecek en azında küme düşme korkusunu bizlere yaşatmayacak bir görüntü var. Her zamandan çok birlik ve berberliğe ihtiyacımızın olduğu bu Pandemi döneminde geçmiş üzüntüleri tekrardan yaşamama ve Malatya ismini her zaman zirvede olmasını arzu etmekteyiz. Bu bağlamda yönetim kurulunun kurumsal yapısını gözden geçirip daha güven veren bir yaklaşım ve şeffaflık göstermesi gerekir. Tesisleşme başta olmak üzere takımın geleceği olan Alt yapı için oluşturulacak sağlıklı bir yapı özlediğimiz ve hayal ettiğimizi bir yapıyı ortaya çıkartacaktır. Malatya için futbolun ne kadar önemli olduğunu ve yaşam tarzı olduğunu bilen eski bir futbolcu olarak sevgi ve saygı çerçevesinde takımımıza destek olup gelecek olan başarılarda hep beraber sevinelim.
denildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.