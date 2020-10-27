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27 Eki 2020 - 15:17- Gündem G: 27 Eki 2020 - 15:48

Arslantepe Listeye Çok Yakın

Arslantepe Höyüğü bu yıl haziran veya temmuz içerisinde açıklanması beklenen UNESCO kararı, koronavirüs salgını sebebiyle gerekli toplantı ve çalışmaların yapılamaması gerekçesiyle henüz o listeye adını yazdıramadı. 
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Arslantepe konusunda girişimlerde bulunan ve son dönemlerde Yeni Malatyaspor’a başkan adayı olarak duyduğumuz Ahmet Köse, Amerika’da yaşadığı dönemlerde Birleşmiş Milletlerde üst yönetimlerde görev aldığından dolayı, konuyu yurtdışında yetkili mercilere taşıdı ve yetkili birimlerde gerekli görüşmeleri yaptı.

Tarih ve arkeolojik olarak Malatya’nın simge alanlarından Arslantepe, hak ettiği değeri görmek istiyor. Şimdilik pandemiye takılan Arslantepe’nin çok yakında UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesi bekleniyor.  (Haber Merkezi)

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27 Eki 2020 - 15:17 Malatya- Gündem

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