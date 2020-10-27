Arslantepe Listeye Çok Yakın

Arslantepe konusunda girişimlerde bulunan ve son dönemlerde Yeni Malatyaspor’a başkan adayı olarak duyduğumuz Ahmet Köse, Amerika’da yaşadığı dönemlerde Birleşmiş Milletlerde üst yönetimlerde görev aldığından dolayı, konuyu yurtdışında yetkili mercilere taşıdı ve yetkili birimlerde gerekli görüşmeleri yaptı.
Tarih ve arkeolojik olarak Malatya’nın simge alanlarından Arslantepe, hak ettiği değeri görmek istiyor. Şimdilik pandemiye takılan Arslantepe’nin çok yakında UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesi bekleniyor. (Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.