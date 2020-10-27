“Viyadük Sağlıklıysa, Sağlamlaştırılmalı”

Şu anda Beyelerderesi Viyadüğü’nün sağlam yapılmadığını ileri süren Başkan Kaya,

Eğer bu köprü sağlıklıysa daha da güçlendirilmesi daha iyi olur. Yeni bir köprü yapılıp, mevcut köprü yıkılacaksa bu da ekonomimize çok büyük bir zarar olacaktır.

dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretini değerlendirdi. Türkiye’nin ateş çemberi altında olduğunu hatırlatan ve 81 milyon Türk Milleti’nin tek yumruk olması gerektiğini belirten Kaya, gazetemize Beylerderesi’ne bir köprü daha yapılacağı haberleri de değerlendirdi.

Önceki gün Malatya’da AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi olduğunu ifade eden Başkan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kongreye katıldığını anımsattı.

ÇİFTÇİLERİMİZİN KAYISISI PARA EDECEK

Cumhurbaşkanımız bu vesileyle de bazı açılışlar yaptı ve önemli mesajlar da verdi.

diyen Başkan Kaya, şunları kaydetti:

Ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntıları Türkiye geneli olarak hepimizin malumu. Aynı zamanda bir dünya genelinde Covid-19 diye bir virüs var. O bizim başımızın belası. Bir de aynı zamanda bir yanda ülkemiz bu virüsle mücadele ederken, öbür taraftan Akdeniz’de, Ortadoğu’da, Avrupa’da, Yunanistan’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üzerimize geliniyor. Bütün Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri hepsi bizim üzerimize geliyor. Bu vesileyle her şeyden fazla ülkenin birlik, beraberliğe daha çok ihtiyacı var. Çünkü ülkemiz ateş çemberi altında. Bizim her zamankinden fazla parti gözetmeksizin, Türk Milleti, Türk Cumhuriyeti bayrağı altında bütün kardeşlerimiz, 81 milyon Türk Milleti tek yumruk olmak zorundadır. Cumhurbaşkanımız da Malatya’ya geldi. Bu vesileyle bazı açılışlara katıldı. Pandemi dolayısıyla da birçok vatandaşımız bu toplantıya, açılışlara katılamadılar. Uygun olanı da zaten buydu. Bizim Milletvekilimiz ve İl Başkanımız gidip Cumhurbaşkanımızı karşıladılar. İnşallah Malatya’ya gelmesi sadece kongreye değil de Malatya’nın en değerli ürünü, gelir kaynağı, özellikle çiftçilerimizin gelir kaynağı olan kayısımız Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmaya başlandı. 21 ve 23 TL’ler bir fiyat biçildi. Bu da Malatya çiftçisinin en azından esnafın vicdanına bırakılmama gibi bir çalışma oldu. Dolayısıyla çiftçilerimizin kayısısı para edecek.

PKK’LILAR KÜRT HALKININ TEMSİLCİSİ DEĞİL

Tek yumruk olup Cumhuriyete, bayrağa, ezana, vatana sahip çıkmak zorunda olduklarını belirten Başkan Kaya,

Biz 2023’e kadar, belki bundan ilerisi de olabilir, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin dediği gibi 2023’ e kadar Cumhur İttifakı, birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Tabi bundan sonra durum neyi gösterir, bunlar da zamanı geldiğinde Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız, divanımız bunları değerlendirecektir. Ancak ben şunu tekrar altını çizerek söylemek istiyorum: Siyasi parti gözetmeksizin Türk Milleti’nin tamamı dış güçlere karşı, bize olan saldırılara karşı tek yumruk olmak zorundadır. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşçe yaşamak zorundayız. Biliyorsunuz Azerbaycan’daki savaşta Azerbaycan haklı olduğu halde bugün PKK’lılar orada 600 dolara savaşıyorlar. Bu ne demek oluyor, bu çok önemli bir konu. Demek oluyor ki, PKK’lılar Kürt halkını değil, Ermenileri savunuyorlar. PKK’lılar Kürt halkının temsilcisi değil, Türkiye içerisinde kalan Ermenilerin temsilcisi. Bundan dolayı Kürt kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimiz, Sünni kardeşlerimiz bizler kardeşiz. Bu ülkeyi Atatürk kurtardı, bu ülkeyi bizlere emanet etti bizler tek yumruk olup, Cumhuriyetimize, bayrağımıza, ezanımıza, vatanımıza sahip çıkmak zorundayız.

ifadelerine yer verdi.

KÖPRÜ SAĞLAM YAPILMADI

Beylerderesi’ne yeni bir köprü yapılmak istediğiyle ilgili haberleri değerlendiren Başkan Kaya,

Beylerderesi Viyadüğü yapılırken çok da sağlam yapılmadı. Durum bunu gösteriyor. Bu köprü çok da eski bir köprü değil. Fakat körünün ayaklarında zaman zaman çökme oldu. Köprünün üzerinde dalgalanmalar oluşmuş. Bu dalgalanmalar sağlıklı değil. Zamanındaki Ulaştırma Bakanlığı bunu iyi mi kontrol edemedi veya zeminde bir kaymamı oluşmuş bunu bilemiyorum ama buraya bir körünün yapılması şart mı, doğru mu, değil mi bilemeyeceğim ancak eğer bu köprü sağlıklıysa daha da güçlendirilmesi daha iyi olur. Yeni bir köprü yapılıp, mevcut köprü yıkılacaksa bu da ekonomimize çok büyük bir zarar olacaktır.

ifadelerini kullandı.