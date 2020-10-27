27 Eki 2020 - 14:40- Siyaset

“Sözlerim Kasıtlı Çarpıtıldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz” diyen Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bana çok abartılı geldi” geldi sözleri bir an da gündem oldu.