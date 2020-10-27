“Sözlerim Kasıtlı Çarpıtıldı”

Bir basın açıklaması olayın sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını ifade eden Başkan İnce,
CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve Gazeteci İsmail Saymaz benim sözlerimi değiştirerek videonun tamamını izlemeden ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kirli bir siyasi silah olarak kullanmışlardır.
dedi.
AK Parti Malatya İl Başkanlığı’nın 7. Olağan Kongresi’ne katılmak için önceki gün Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ile diyaloğu Malatya’nın gündemine bomba gibi düşmüş,
İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz
diyen İnce’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Bu bana çok abartılı geldi. Keyif çayı bu. Bu çayı iç.
yanıtı gelmişti. Dün bir basın açıklaması yaparak, olayın maksadı dışında bir şekil aldığını söyledi.
SIKINTILARIMIZ GİDERİLMİŞTİR
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hepinizin malumu olduğu üzere dün şehrimize gelmiş, İl Kongresine katıldıktan sonra açılışlar gerçekleştirmiş ve daha sonra akşam saatlerinde şehrimizden ayrılmıştır.
diyen Başkan İnce,
Sayın Cumhurbaşkanımızı Malatya’ya girişleri sırasında, minibüs ve servis esnaflarımızla birlikte karşılamak için yapmış olduğumuz görüşmenin, bugün kamuoyunda maksadının dışında bir şekilde yer alması bizleri derinden üzmüştür. Hepinizin bildiği gibi, salgın süreciyle birlikte Dünya ekonomik dar boğaza girdi. Doğal olarak Türkiye’de bu süreçten etkilendi. Bunun aksini de kimse iddia edemez. Ancak Hükümetimiz Elazığ-Malatya depreminde 50 Bin lira faizsiz kredi desteği sağlamış, kredi borçlarımız ertelenmiş, sıkıntılarımız giderilmiştir. Kendilerinden Allah razı olsun.
diye konuştu.
ESPRİLİ BİR DİLLE ‘KEYİF ÇAYI İÇ’ DİYEREK KARŞILIK VERDİ
Sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını dile getiren Başkan İnce, şunları kaydetti:
Dün irticalen söylediğim ‘Eve ekmek götüremiyoruz’ cümlesini mecazi olarak kullandım. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da bu cümleme istinaden esprili bir dille ‘keyif çayı iç’ diyerek karşılık verdi. Hiçbir şekilde de gergin bir atmosfer oluşmadı. Fakat sözlerimin manası kasıtlı olarak çarpıtıldı. Hayatlarında esnaf kapısından girmemiş, halkın derdine derman olmamış, derdiyle dertlenmemiş insanların elbette bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla olan muhabbetimizi bilmesi beklenemez. CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve Gazeteci İsmail Saymaz benim sözlerimi değiştirerek videonun tamamını izlemeden ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kirli bir siyasi silah olarak kullanmışlardır. Devletin bir neferi ve vatan sevdalısı olarak, dün olduğu gibi bugün de liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım. Hiç kimse bu yalan makinelerine inanmasın, asla itibar etmesin. Cumhurbaşkanımızın görüntülerinin tamamı seyredildiğinde de görüleceği üzere, dosyamızı kabul etti ve vekillerimize gerekli çalışmanın yapılması için gerekli talimatları verdi. Bizim Cumhurbaşkanımız ile kesinlikle bir sorunumuz olmaz; olamaz! Tekraren altını çizerek söylüyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yürümeye devam edeceğiz.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.