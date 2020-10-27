27 Eki 2020 - 14:34- Sağlık

İdrar Yolu Enfeksiyonları

18 Ekim Dünya Menopoz Günü’ne özel konuşan Prof. Dr. Tufan Tarcan, menopozla idrar kaçırma arasında net bir ilişkinin henüz ispatlanmadığını ancak başka idrar yolu semptomlarıyla anlamlı bir bağlantısı olduğunu söyledi.