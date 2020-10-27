İlaç Aynı, Firma Farklı

Günümüzde yaygın olarak duyduğumuz panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, takıntı hastalığı gibi ruhsal dünyamızı ilgilendiren hastalıkların hastalık olamadığını savunan Psikolog İzzet Güllü, bu tür hastalıkların bozukluk olduğunu ve ilaç yazabilmek adına hastalık teşhisi konularak yanlış tedaviler uygulandığını söyledi. Ve kullanılan ilaçların bağımlılık yaptığına dikkat çeken Güllü, ilaç kullanımında büyük bir su istimalin olduğunu dile getirdi.

Psikiyatri sektörünün büyük bir yalan üzerine kurulu olduğunu iddia eden Psikolog Güllü, insanları ilaçlara bağımlı bırakmak adına tedavilerin çarpıtıldığını ifade etti. Güllü,

İlaçlar bağımlılık yapmıyorsa neden hastalara birden bırakın demiyorlar, çünkü birden bırakmayın diyorlar kademeli olarak azaltarak bırakın diyorlar. Ve doktor kontrolünde bırakın diyorlar demek ki bağımlılık yaptığı için ama halka karşı bağımlılık yapmaz, rahat olun yalanı söyleniyor.

dedi.

“OYSA HEPSİ ANTİDEPRESAN”

Psikolojik tedavilerde su istimallerin olduğunu ileri süren Güllü,

Ellerinde 2 grup ilaç var. Biri antipsikotikler akıl hastalarına veriliyor ve bu ilaçların dar bir kullanım alanı vardır. Esas antidepresan dediğimiz grup bugün panik atağım var denilene de verilen ilaç, depresyondayım denilene de verilen bu ilaç, takıntım var diyene de verilen bu ilaç, çocuğum ders çalışmıyor diyen anne babalara da verilen bu ilaç ama insanlar zannediyor ki depresyonuma ayrı bir ilaç verdi. Panik atağımın ayrı bir ilacı var. Bakın aynı tür ilaç kaç farklı sorun türünde kullandırılıyor. Buradaki olay şu ticari ismi değiştiği zaman ilacın da değiştiğini zannediyorlar. Oysa hepsi antidepresan ilacı bakın bu birinci su istimal.

şeklinde konuştu.

“İLACI DEĞİŞTİRMİYOR, TİCARİ İSMİNİ DEĞİŞTİRİYOR”

Ellerinde 2 grup ilaç olduğu için bizde panik atağın ayrı ilacı yok takıntının ayrı ilacı yok dememek adına aynı grup ilaç veriliyor. Ama ticari ismi değiştiği için farklı bir ilaç gibi lanse ediliyor.

kelimelerine yer veren Psikolog Güllü,

Mesela size A isimli depresanı veriyor, bir 6 ay kullanalım diyor, 6 ay sonra fayda etmediğinde veya 3 ay 1 ay sonra fayda etmediğinde ilacı değiştirelim diyorlar. Aslında ilacı değiştirmiyor, ticari ismini değiştiriyor. A firmasının a isimli ilacını kesiyor, B firmasının aynı gruptan ilacı farklı isimle veriyor ve sizin bir 6 ayınızı da böyle çalıyor. Oysa etik davranılsa şunu demesi lazım A ilacı fayda etmedi demek ki size antidepresan fayda etmiyor. Niye ilaç vermediği zaman tıkanacak ya terapi yapmak zorunda kalacak, eğitim verecek bu sefer doğru metodu ortaya uygulayacak bu sefer insanlar iyileşecek ilaç kullanımı azalacak bu sefer ticari kaygılar devreye giriyor. Ya da ilacın tahtı sallanır, ilacın bir işe yaramadığı algısı oluşursa biz kimseye ilaç veremez hale geliriz. Biz kimseye ilaç veremezsek hekim olarak değerimiz kalmaz. İlaç vermezsek ilaç firmalarından bir şey koparamayız. 50 tane bunun böyle ayrı ayrı nedenleri var. İlacın tahtı sallanmasın diye onu kullan bunu kullan böyle böyle insanların 3-5 yılını çalıyorlar. O arada inanın birçok insan kendisi tedaviyi bırakıyor.

açıklamalarında bulundu.

“RAHAT OLUN YALANI SÖYLENİYOR”

Psikolojik ilaçların bağımlılık yaptığını ifade eden Güllü,

Bir su istimalde şu diyorlar ki bu ilaçlar bağımlılık yapmaz. Bal gibi de yapıyor. Bunu birçok insana birebirde söylüyorlar, zor durumda kaldıkları zaman. Mesela bu ilaçlar bağımlılık yapmıyorsa neden hastalara birden bırakın demiyorlar, çünkü birden bırakmayın diyorlar kademeli olarak azaltarak bırakın diyorlar. Ve doktor kontrolünde bırakın diyorlar demek ki bağımlılık yaptığı için ama halka karşı bağımlılık yapmaz, rahat olun yalanı söyleniyor.

cümlelerini kullandı.

“HAYALİ DOKTOR KONTROLÜ”

Antidepresan ilaçlarının yan etkileri arasında intihar düşüncesini tetikleme etkisinin var olduğuna dikkat çeken Güllü,

Bu ilaçların intihar düşündürücü etkisi var, prospektüsünde yazar. Böyle dediğiniz zaman doktor kontrolünde alındığı zaman sıkıntı yok deniliyor. Diyelim ki gece 12’de intihar düşüncesi yarattı, bu ilacalar doktor nerede, doktor yatakta uyuyor. Nasıl kontrol edecek, bakın hayali bir doktor kontrolü iddiasıyla intihar etkisi yaratır denen bir ilaç hastalık yalanıyla peynir ekmek gibi çocuklara kadar veriliyor. İnsanlar sorgulamadığı için bu sorunlar ortaya çıkıyor. Doktor kontrolünde denildiği zaman tamam o zaman sıkıntı yok deniliyor. Bu hatalarda dolayı Allah bilir kaç insan intihar etti. Mesela deniliyor ki psikolojik tedavi gören kişi cinnet geçirdi diye bunu araştırmak lazım, hakikaten psikolojik tedavi mi görüyordu yoksa uyduruk bir tedavi mi görüyordu. Uyduruk tedavi adı altında bu insanlar gerçek tedaviden mahrum bırakılıyor. Ama adı da psikolojik tedavi gördü ve cinnet geçirdi oluyor. Hastalık olamayana ilaç ver, bir şey yapma evine yolla.

dedi.

“İNSANLAR İLACA MAHKÛM BIRAKILIYOR”

Psikolog İzzet Güllü sözlerine şöyle devam etti:

Bir de mesela ilaç kullananlar artık ben ilaç kullanmak istemiyorum bana kilo aldırdı, şöyle yan etkileri çıktı. Bu sefer ilacı bırakıyorsunuz sonra ilacın yan etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Yani yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyor. Bu ilaçlar bağımlılık yaptığı için kestiğiniz zaman yoksunluk belirtisi çıkmaya başlıyor. Burada da şöyle bir hile yapıyorlar, insanları daha azla ilaç kullanımına maruz bırakmak için diyorlar ki ‘Bir hafta boyunca ilacı bıraktınız nasıldınız?’ işte hasta başım ağrıdı falan o zaman diyor ki siz daha iyileşmemişsiniz ilaca devam etmeniz lazım yoksa daha kötü olursunuz. Demiyor ki bu durum geçici bir durum ilacı bırakmaktan kaynaklı bir durum buna aldırış etme bir ay sonra iyileşeceksin demiyor. Burada ilacın yoksunluğundan kaynaklı geçici tepkileri ve semptomları, komplikasyonları henüz iyileşmeme hali olarak çarpıtıyorlar. Kişi de ne bilsin doktora güveniyor. O zaman ne oluyor, tekrar ilaca mahkûm kalıyor. Yani inanın anlatılacak gibi değil.

“İLACIN ETKİSİNİ TEDAVİ DİYE ÇARPITIYORLAR”

Psikiyatristlerin, ilaçların etkisini tedavi diye çarpıttıklarını ileri süren Güllü,

İlacın etkisini tedavi diye çarpıtıyorlar. Diyeceksiniz ki etki ne tedavi ne? Ben demiyorum ki bu ilaçlar hiç etki etmiyor, etki ediyor. Mesela ilaç kullananlar uyudum, biraz rahatladım der. Evet, etki ediyor ama etki demek tedavi demek değil. Alkolde etki eder, ama tedavi mi etti, hayır. Burada da şöyle deniliyor, ‘Nasıl tedavi etmiyor? Bak adam ilacı aldı, rahat’ ama tedavi mi yapıldı. Etkiyi de tedavi diye çarpıtarak insanları ilaca mahkûm ediyorlar.

sözlerini kaydetti.