Kaplanın Yeni Asist Kralı

Gençlerbirliği maçında ilk golün asistini yapan Yeni Malatyaspor’lu Karim Hafez skora katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirterek gelecek hafta Beşiktaş maçında da aynı performansı sergilemek istediğini kaydetti.

Yeni Malatyaspor’un başarılı kanat oyuncusu Karim Hafez’in her hafta artan performansı sarı kırmızılı taraftarın beğenisini topluyor. Geçen yıl kiralık olarak geldiği Kasımpaşa’dan bu yıl bonservisiyle Yeni Malatyaspor’a transfer olan Mısırlı oyuncu bu sezon süre aldığı 5 maçta da sahaya onbirde çıktı. Sergilediği performansla Hamza hocanın vazgeçilmezi haline gelen Hafez yaptığı 2 asistle daha şimdiden geçen sezonki performansını yakalamayı başardı. Sarı kırmızılı takımda geçen yıl 13 maça çıkan Karim Hafez sezonu 2 asistle kapatmıştı.

“ASİST YAPTIĞIM İÇİN MUTLUYUM”

Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında yaptığı asistlerle takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Karim Hafez ilerleyen haftalarda oynayacakları karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor’un galibiyetine daha çok katkı sağlamak istediğini belirtti. Hafez,

Öncelikle takıma teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz kompakt oynadık, birlikte oynadık. Asist yaptığım için mutluyum. Takımın galibiyetinde benimde payım olduğu için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş maçına gelecek olursak, bütün takımlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Beşiktaş maçına da aynı şekilde hazırlanacağız. Tabi büyük takımla oynamak futbolcular için güzel bir olay. Bu maç için her şeyimizi ortaya koyacağız. Elimizden geleni yapacağız.

şeklinde konuştu.