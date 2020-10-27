27 Eki 2020 - 11:28- Spor

Yıldırım İlk Gole Aldanmış!

Eski takımına karşı çıktığı ilk maçta fileyi havalandıran Murat Yıldırım attığı golden sonra Yeni Malatyaspor’un kilidini daha rahat çözeceklerini düşündüğünü söyledi. Yıldırım Malatya deplasmanına gelmenin kendisine güzel duygular yaşattığını ifade etti.