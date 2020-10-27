Yıldırım İlk Gole Aldanmış!

Yeni takımıyla kaptanlığını yaptığı eski takımına karşı ilk kez forma giyen Murat Yıldırım mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada,
Öncelikle güzel hislerle buraya geldim. Malatya 3 buçuk senemi geçirdim. Maça aslında iyi başlamıştık. Golü de bulduk. Ondan sonra maçın daha rahat geçeceğini aslında düşünüyordum. Ama kornerden yediğimiz gol moralimizi bozdu. İkinci yarıya daha dirençli çıkacağımızı düşünüyorduk. Ama yine kornerden bir gol yiyince oyun Malatyaspor’un lehine döndü. Daha sonra kendimizi toparlayamadık ve karşılık veremedik. Üzgünüz. Kolay goller yedik ve bunu önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz.
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.