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27 Eki 2020 - 11:23- Spor G: 27 Eki 2020 - 11:29

Bulut Sahadan Geç Ayrıldı

Süper Lig’in yıllara meydan okuyan futbolcuları arasında yer alan Umut Bulut bu sezon ligde aktif futbol oynayan en yaşlı oyuncu konumunda bulunuyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Gençlerbirliği maçının uzatma bölümünde oyuna giren Bulut karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrasında sahayı hemen terk etmedi. Bir süre ter idmanı yapan tecrübeli golcü soyunma odasına takım arkadaşlarından sonra gitti.

Ligde ikinci galibiyetini almanın mutluluğunu yaşayan sarı kırmızılılarda, oyuna 90+1.dakikada Benjamin Tetteh’in yerine dahil olan Umut Bulut, bitiş düdüğü sonrası soyunma odasına gitmedi. 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın sona ermesinin ardından bir süre sahada kalarak ter idmanı yaptı. Tam saha koşu yapan Bulut, sonrasında soyunma odasının yolunu tuttu. Kariyerinde bir kez gol krallığının yanı sıra 2 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 4’te Türkiye Süper Kupası bulunan Umut Bulut; Petrolofisi, Ankaragücü, İnegölspor, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor takımlarının formalarını giydi. Yeni Malatyaspor’a 6 Ocak 2020’de katılan ve sarı siyahlı kulüpler 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, Süper Lig’de oynadığı 486 karşılaşmada 161 gol kaydedip, 44 asist yaptı. Yeni Malatyaspor formasıyla 22 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Umut Bulut, Trabzonspor formasıyla 188 maçta 81, Galatasaray formasıyla 173 karşılaşmada 43 gol kaydetti.

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27 Eki 2020 - 11:23 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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