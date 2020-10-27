27 Eki 2020 - 11:17- Spor

Zeki’den Dobra Açıklamalar

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcusu Zeki Yavru geçen hafta Konya’da attığı golün ardından bu hafta da yaptığı asistle sarı kırmızılı takımın Gençlerbirliği önünde skor avantajı elde etmesine katkı sağladı.