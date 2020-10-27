Zeki’den Dobra Açıklamalar

Zeki maç sonu yaptığı açıklamada,
Zaten Zeki Yavru bu. Her gittiği takımda her giydiği formada elinden geleninin fazlasını vermeye çalışan bir Zeki Yavru var.
ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Zeki Yavru Gençlerbirliği karşısında sahadan 2-1’lik skorla ayrıldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada,
Öncelikle galip gelmek önemi. 1-0'dan geriye dönmek daha da önemli. Bunun için iyi bir çaba sarf ettik. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. İki haftadır gol atıp bir de asist yapmak kendi bireysel performansım adına da sevindirici bir olay. Bana inananlara mahcup olmamak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Zaten Zeki Yavru bu. Her gittiği takımda her giydiği formada elinden geleninin fazlasını vermeye çalışan, terinin son damlasına kadar mücadele etmeye çalışan bir Zeki Yavru var. Bugün de onu göstermeye çalıştım. Kendi adıma da sevinçliyim. Bu galibiyet önemliydi. Puanımızı 8 yaptık. Sıralama olarak daha erken ama yukarılara tırmanmak için biz bu maçta galip gelmek istiyorduk. Bunu başardık. Takım olarak mutluyuz.
şeklinde konuştu.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.