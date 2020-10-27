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27 Eki 2020 - 11:17- Spor G: 27 Eki 2020 - 11:24

Zeki’den Dobra Açıklamalar

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcusu Zeki Yavru geçen hafta Konya’da attığı golün ardından bu hafta da yaptığı asistle sarı kırmızılı takımın Gençlerbirliği önünde skor avantajı elde etmesine katkı sağladı.
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 Zeki maç sonu yaptığı açıklamada,

Zaten Zeki Yavru bu. Her gittiği takımda her giydiği formada elinden geleninin fazlasını vermeye çalışan bir Zeki Yavru var.

ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Zeki Yavru Gençlerbirliği karşısında sahadan 2-1’lik skorla ayrıldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada,

Öncelikle galip gelmek önemi. 1-0'dan geriye dönmek daha da önemli. Bunun için iyi bir çaba sarf ettik. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. İki haftadır gol atıp bir de asist yapmak kendi bireysel performansım adına da sevindirici bir olay. Bana inananlara mahcup olmamak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Zaten Zeki Yavru bu. Her gittiği takımda her giydiği formada elinden geleninin fazlasını vermeye çalışan, terinin son damlasına kadar mücadele etmeye çalışan bir Zeki Yavru var. Bugün de onu göstermeye çalıştım. Kendi adıma da sevinçliyim. Bu galibiyet önemliydi. Puanımızı 8 yaptık. Sıralama olarak daha erken ama yukarılara tırmanmak için biz bu maçta galip gelmek istiyorduk. Bunu başardık. Takım olarak mutluyuz.

şeklinde konuştu.

# yeni malatyaspor, Zeki Yavru, gençlerbirliği

27 Eki 2020 - 11:17 Malatya- Spor

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