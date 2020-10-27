Cumhuriyet Kupası

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Müsabaka tarih ve yerleri ise şöyle;

Tenis 26-30 Ekim Malatya Tenis Dağcılık Ve Spor Kulübü

Atletizm 28 Ekim Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı

Satranç 29 Ekim Chess.Com

Bilardo 29 Ekim-01 Kasım Ekol Bilardo

Masa tenisi 31 Ekim-01 Kasım Merkez Spor Salonu (BÜLTEN)