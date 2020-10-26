Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aslen Malatyalı olan genç pilot Beytullah Nart’ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Güngören Köyiçi Mezarlığına götürüldü.
Büyükçekmece’de Perşembe günü Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı’ndan havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada eğitim uçağı düşmüştü. Dün hayatını kaybeden uçağın genç pilotu pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart için bugün Bağcılar’da cenaze töreni düzenlendi. Hazreti Ebubekir Camii’nde kılınan canaze namazına Nart’ın pilot arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Taziyeleri Babası Raif Nart ve aile üyeleri kabul etti. Yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Mezun olmasına 100 saati kalan pilotun mezuniyet brövesi cenaze tabutunun yanına konuldu. Aslen Malatyalı olan genç pilot Beytullah Nart’ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Güngören Köyiçi Mezarlığına götürüldü. (İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.