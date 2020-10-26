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26 Eki 2020 - 12:15- Siyaset G: 26 Eki 2020 - 12:37

Erdoğan’dan Kömürhan Müjdesi

Cumhurbaşkanı dün 20 kez Malatya’ya geldi. Konuşmasında Malatya özelinde deprem konutları ve Kömürhan Köprüsüne temas eden Erdoğan, Malatya’ya olan sevgisini ifade ederek, son yıllarda merakla beklenen ve kamuoyunda ne zaman bitecek? şeklinde yorumlanan Kömürhan Köprüsü konusunda müjde verdi. Elâzığ ve Malatya’yı birbirine bağlayan ve tam 16 ilin istifade edeceği Kömürhan Köprüsü 15 Aralık’ta trafiğe açılıyor.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi ve toplu açılış törenine katılmak için Malatya’ya geldi. Malatya Büyükşehir Belediye binası yanındaki meydanda gerçekleştirilen AK Parti 7. İl Olağan Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Buradan müjdeyi verelim. 15 Aralık'ta Kömürhan Köprüsü'nü trafiğe açıyoruz.

dedi.

Sözlerine Malatya’ya teşekkür ederek başlayan Erdoğan,

Malatya bugün de ülkemizin her mücadelesinde en önde yer alıyor. Malatya'ya şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

ifadelerine yer verdi.

24 Ocak’ta yaşanan ve Elâzığ ve Malatya’yı derinden etkileyen depreme temas eden Erdoğan,

5 bin 24 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. Elazığ ve Malatya'da 9 ay gibi kısa bir sürede vatandaşlarımıza evlerini teslim eden bakanlığımızı ve yüklenici firmayı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Biz de Malatya'nın hem kalkınma gayretinde hem de yaşadığı felaketlerde hep yanında olduk.

dedi.  

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ AÇIKLAMASI

Kömürhan Köprüsü konusunda da müjde veren Erdoğan,

Buradan müjdeyi verelim. 15 Aralık'ta Kömürhan Köprüsü'nü trafiğe açıyoruz. Son dönemde gücümüze yönelik saldırıların arttığını görüyoruz. Daha önce de olduğu gibi milletimiz bu sinsi tuzağı boşa çıkardı. Fitne, fesat ve bencillik bataklığına saplananların sonu hüsran olacaktır. Birbirimizi makam, mevki için değil, Allah için seveceğiz. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz.

ifadelerine yer verdi.

MACRON VE HOLLANDA MİLLETVEKİLİ WİLDERS'E TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Milletvekili Wilders'e tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşakkatli süreci ifade eder. Bir yandan halka rağmen halkçılık, bir diğer yandan güya halkının yanında olduğunu ifade ederken halkının duygularını sömürenler. Güya ülkeyi asilleştirmek isteyen jakoben bir zihniyet, diğer yanda ise gönlü ve gözü milletle aynı istikamete bakan bir anlayış var. Milletimizin değerlerine savaş açanlar, kimi zaman darbe ve siyasi ve ekonomik krizlerle somutlaştığı şekliyle dışarıdan destek almışlardır. Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizdeki kimi ülkelerde de benzer mücadeleler yaşandı. Bu ülkelerin bir kısmında kendi tarihine, inancına, kültürüne yabancı, hatta husumet besleyen yönetimlerin yol açtığı felaketlere şahit olduk. Son zamanlarda Fransa’nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor. Sen önce kendine bak, nereye gidiyorsun ona bak. Bu bir vaka. Bunun için bir kontrolden geçmesi lazım. Hollanda’da milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Bir defa haddini bil, haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya’da yaşadık, İtalya’da yaşadık. Nazizmi yaşadık. Siz onlarla yol yürüdünüz. Bizim kitabımızda sosyal adalet var. Biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz.

dedi.

“ONLARA DERSİ 2023’TE DERS VERİN”


Dış güçlerin oyunlarını bozması nedeniyle Türkiye'nin ve kendisinin hedef alındığını vurgulayan  Erdoğan,

Bu yolda yeri geliyor bir avuç ekmeği fakir fukarayla, garip gurabayla paylaşmasını biliyoruz. Suriye’de bu fakir fukaranın yardımına kim koşuyor. Türkiye olarak biz koşuyoruz. Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz barındırmıyor muyuz? Bir o kadarını da Suriye’de biz beslemiyor muyuz. Bunu gören göz sizde yok. Sizin benzerleriniz ülkemizde de var zaten. Onlara dersi 2023’te, 2024’te en güzel şekliyle vereceğinize inanıyorum. Milyonlarca masum insanın acı çekmesiyle, ölümüyle, evlerinden ve yurtlarından yükünü biz üstlendik. Türkiye en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumundadır. Benzerimiz yok. Milli gelirimize göre en çok yardım yapan ülkelerin başında biz geliyoruz. Bir numarayız. Bundan dolayı herhangi bir pişmanlığımız da yok. Zor günlerinde el uzatmaktan, kucak açmaktan dolayı da şeref duyuyoruz. Dünyayı bir şekilde yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar.

şeklinde konuştu.

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26 Eki 2020 - 12:15 - Siyaset

Muhabirler : Mutlu Sarıgül , Sinem Hatun Davut

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