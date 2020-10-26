26 Eki 2020 - 12:15- Siyaset

Erdoğan’dan Kömürhan Müjdesi

Cumhurbaşkanı dün 20 kez Malatya’ya geldi. Konuşmasında Malatya özelinde deprem konutları ve Kömürhan Köprüsüne temas eden Erdoğan, Malatya’ya olan sevgisini ifade ederek, son yıllarda merakla beklenen ve kamuoyunda ne zaman bitecek? şeklinde yorumlanan Kömürhan Köprüsü konusunda müjde verdi. Elâzığ ve Malatya’yı birbirine bağlayan ve tam 16 ilin istifade edeceği Kömürhan Köprüsü 15 Aralık’ta trafiğe açılıyor.