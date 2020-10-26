Babacan'ın Afiş Sitemi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Malatya İl Kongresi'nde konuştu. Babacan, partisi için Malatya'da hazırlanan afiş ve billboardlarının söküldüğünü anons çalışmalarının iptal edildiğini belirterek,

Bu gürültü kirliliği diyerek engellediler. İktidar partisinin araçları daha da yüksek sesle her türlü çalışmayı yaptı, onlara karışan yok. Bizim mütevazı bütçelerle yaptığımız tanıtım çalışmaları nasıl son dakikada iptal ediliyor?

dedi.

Kongre öncesi divan başkanlığa seçilen DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi İbrahim Gezer;

Partimizin değerli Genel Başkan Yardımcıları, partimizin genel merkez yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, uzlaşmazlık kurulu üyeleri, kurucu kurulu üyeleri, kongremize katılan diğer partilerin başkan ve yetkilileri, Malatya’nın çevre illerinden gelen değerli il ve ilçe başkanları ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri kısa adı DEVA olan Demokrasi ve Atılım Partimizin Malatya 1. Olağan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

şeklinde konuştu.

“GÜNEŞİN ALTINDAKİ YERİMİZ”

Kurucular Kurulu üyesi İbrahim Gezer,

Sayın Genel Başkanım ve değerli hazirun biz Malatya olarak Malatya halkı olarak il ve ilçe teşkilatlarımız olarak Battalgazi, Doğanşehir, Yeşilyurt, Akçadağ, Darende, Hekimhan, Kuluncak, Yazıhan, Arguvan, Arapgir, Kale, Pütürge ve Doğanyol olarak sizleri ve bütün misafirlerimizi şehrimizde konuk etmekten onur duyarız. Özellikle ülkemizin üzerinde karabulutların dolaştığı, adaletin ortadan kalktığı, özgürlüklerin askıya alındığı ve vicdan sahibi Anadolu insanının artık yeni bir ses yeni bir soluk ve gelecek adına yeni bir umut aradığı bir dönemde ülkemize henüz her şeyin bitmediğini söyleyecek sözümüzün bir şeyler yapabilecek gücümüzün olduğunu gösterdiğiniz ve bu tarihi çıkışı gerçekleştirdiğiniz için ve Aliya İzzetbegoviç’in ifadesiyle güneşin altındaki yerimizi almamıza vesile olduğunuz için sizlere ve tüm kurucu arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.

kelimelerine yer verdi.

“MALATYA’DA SADECE BİR TANE DEVALI VARDI”

Kongrenin açılışında konuşan DEVA Partisi Malatya Kurucu İl Başkanı Onur Güneş, bugüne kadar yapılan çalışmalardan şöyle bahsetti:

Malatya’mızın birinci olağan genel kurul toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Malatya 800 bin nüfusu 13 ilçesi 718 mahallesiyle olan kayısı ağırlıklı tarım sektörü tekstil ve gıda ağırlıklı sanayi sektörü ve sağlık ağırlıklı hizmet sektörüyle kısacası Malatya tarihi kültürü coğrafyası havası suyu ve en önemlisi yeniliklere akla bilime dayanışmaya farklılıklara açık insan yapısıyla bölgemizin ve ülkemizin önemli illerinden birisidir. 9 Temmuz’da şahsımın yanı sıra arkadaşlarımızla birlikte tarafınızdan yönlendirildikten sonra hızla çalışmalara başladık ve bunun sonunda il ile birlikte 13 ilçeden 10’ unun kuruluşunu gerçekleştirmiş olduk. Daha sonra iki büyük merkez ilçe olmak üzere 6 ilçemizde genel kurullarımızı tamamlamış olduk. Bu süre içerisinde il hizmet binasının tüm tadilatını yaptık ve sizlerin teşrifiyle hizmete açtık. İl hizmet binamızla birlikte 6 ilçemizde daha hizmet ofisleri tutuk ve hizmete açtık ve diğer tüm çalışmalarımız devam ediyor. Bizlere deva ile birlikte yola çıkma fırsatı veren zati alimize ve diğer tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Biz Ankara’dan görev alıp Malatya’ya geldiğimizde Malatya’da sadece bir tane devalı vardı sonra bizimle birlikte 6 kişi oldu sonra hem doğrudan hem de internetten partimize başvuran arkadaşlarımızla görüşerek ve 51 kişi olduk ilçelerimizi kurmaya başladık 100 olduk 200-300-500-1000 olduk. Sayın genel başkanım önümüzdeki günlerde sayımızın on binler olduğunu hatta zaman içerisinde Malatya’nın sel olup devaya aktığını göreceksiniz inşallah.

Babacan, Malatya'nın iki Cumhurbaşkanı ve Türkiye’nin ilk başbakanını çıkaran il olduğunu anımsatarak, Malatya'nın hem binlerce yıllık kadim tarihi hem de yakın tarihte yaşadıklarıyla kendileri için çok önemli özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Malatya'nın 28 Şubat karanlığını en derin acıların yaşandığı şehirlerden bir tanesi olduğuna dikkat çekti.

“TEK BİR SES ŞU ANDA BÜTÜN SESLERİ BASTIRMAYA ÇALIŞIYOR”

Babacan, AK Partinin, 28 Şubat mağdurları adına yola çıktığını ifade ederek,

Sırf namaz kıldığı için idamla yargılananlar başörtüsü taktığı için eğitimden, işten uzaklaştırılanlar inancı nedeniyle ekonomik linçe maruz kaldı. Bunların hepsi Malatya’nın şahit olduğu meselelerdir. Biliyorsunuz şuanda iktidar olan parti, 28 Şubat mağdurları adına yola koyuldu ve geniş yelpazede toplumun desteğini aldı. Peki, Türkiye genelinde o gün destek verenlerin 28 Şubat iklimini en sert şekilde yaşayan şehirlerden biri olan Malatya’nın gerçekten istediği Türkiye bugünkü Türkiye değil. Acaba 28 Şubat’ta hor görülen kesimler nasıl bir ülke hayal etmişlerdir? Bugünkü iktidar partisine destek verirken hayal ettikleri Türkiye acaba bu muydu? Aydınların fikirleri yüzünden hapis yattığı muhalefetin her görüldüğü yerde ezilmeye çalışıldığı tek bir sesin bütün sesleri bastırmaya çalıştığı bir ülke mi hayal etmişlerdi? Tek bir ses şuanda bütün sesleri bastırmaya çalışıyor. Malatya’da da yaşıyoruz son bir kaç gündür. Devran dönsün ve aynı adaletsizlikler bu defa başkaları tarafından yaşansın mı istemişlerdi acaba o gün 2001’de bugünkü iktidar partisine destek olanlar. Hayır, bu değildi istedikleri bugünkü iktidar partisi 28 Şubat sürecinden sonra içinden geldikleri kesimlerin ezilmesine itiraz olarak ortaya çıkan bir partiydi. O gün bu siyasi partiye destek verenlerin büyük bir çoğunluğu bugün arkadaşlar derin bir hayal kırıklığı geçirdiler. Biz böyle olmasını istememiştik diyorlar. Bize yapılan haksızlıkları başkalarına yapmak için bu partiyi desteklemedik diyorlar. Bu yapılanlar bizim inancımıza örfümüze âdetimize uymaz diyorlar. Öte yandan baktığımızda büyük çoğunluk henüz yüksek sesle söyleyemiyor. Ne yapıyorlar o adaletli insanlar aile meclislerinde mahalle kahvehanelerinde komşularıyla baş başa geldiklerinde bunları konuşuyorlar. İşte ben o yüzden ben şimdi buradan zamanında iktidara taşıdığı partinin icraatlarını artık içine sindiremeyen o yüce gönüllü insanlara sesleniyorum, aziz dostların gelin eski mağdurların yerine yeni mağduriyetlerle karşılaşmayalım bunların karşısında kayıtsız kalmayacağımızı gösterelim. Gelin bu haksızlığa bu zulme karşı çıkalım gelin kendisi gibi düşünmeyenlere hain diyenlere karşı çıkalım.

diye konuştu.

“TANITIM ÇALIŞMALARI NASIL SON DAKİKADA İPTAL EDİLİYOR”

Kongrede partililere seslenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya İl Kongresi öncesinde partisinin billboardlarının kaldırılması ve anons çalışmalarının iptal edilmesine sert tepki gösterdi. Babacan,

Malatya İl Kongremizi duyurmak için kongremizle ilgili tanıtım materyalleri hazırladılar. Yarın şu anda iktidarda olan partinin kongresi var. Bizim kongre duyurularımızla ilgili hazırladığımız pek çok materyal indirildi, söküldü. Anons çalışmaları yapılıyordu. Bu gürültü kirliliği diyerek engellediler. İktidar partisinin araçları daha da yüksek sesle her türlü çalışmayı yaptı, onlara karışan yok. Bizim mütevazı bütçelerle yaptığımız tanıtım çalışmaları nasıl son dakikada iptal ediliyor?

ifadelerini kullandı.

“BU SİSTEMİN HIZLA DEĞİŞMESİ LAZIM”

Babacan, 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğine değinerek,

2017 Anayasa değişikliği yaptık. Seçilen cumhurbaşkanının partisiyle ilişki kesilirdi. O madde çıkarıldı. Ama yemin maddesi değişmedi. Cumhurbaşkanının yemin maddesinin son bölümünü okuyayım: “Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim.” Partinin genel başkanı seçilince nasıl tarafsız olacak, diğer partilerin taraftarlarına karşı tarafsız olabilir mi? Malatya'da yaşadık. Malatya'da bizim pankartı indirenler, billboardlarımızı sökenler, LED yayını durduranlar kimden güç alıyordu. Hukuk devletinde böyle bir şey olur mu? Bu ülkede sözleşme hukuk varsa çiğnenmemesi lazım. Bu sistem baştan sona yanlış bir sistem. Bu sistemle devletin bütün vatandaşlarını kuşatabilmesi söz konusu değil. Çünkü bir devlet başkanın, tek bir partinin genel başkanı olarak tarafsız kalması mümkün değil. Onun için son yıllarda gittikçe kutuplaştırılıyor. Toplumun ötelenen kesimleri oluşuyor. Bu sistemin hızla değişmesi lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem de tarafsızlık üzerine yemin etmiş bir devlet başkanı bunları yapamaz. Türkiye demokrasisine daha fazla zarar vermeye kimsenin hakkı yoktur. Herkes hukuka bağlı olmak zorundadır. Aksi halde bu ülkede istikrardan bahsedilemez. Bu ülkede yatırımlardan bahsedilemez?

sözlerini kaydetti.

“GEREKLİ HER TÜRLÜ ADIMI ATACAĞIZ”

Biz insanların inançları gereğini korkusuzca ve huzurla yaşayabilecekleri özgür bir ortamı oluşturacaklarını vurgulayan Babacan,

Vatandaşlarımızın inanç, kültür ve referans ekseninde hak ve özgürlük taleplerini adalet temelinde karşılayacağız. Alevi vatandaşlarımızın başta Cem Evlerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunlarının çözümü için gerekli her türlü adımı atacağız. Tüm din ve inanç gruplarının kamusal görünürlüklerinin önündeki tüm kanuni ve idari engelleri ortadan kaldıracağız.

açıklamasında bulundu.

“KATI EĞİTİM MODELLERİNİ TERK EDECEĞİZ”

Eğitimde yaşanan aksaklıklara değinen Babacan,

Sadece parası olanın değil, herkesin iyi eğitim alması için çalışacağız. Eğitimi üç yaşında başlatacağız. Dil eğitimini anasınıfından itibaren çocuklarımıza sunacağız. Çocuklarımıza ezberlemeyi, ezberleri tekrar etmeyi değil, sorgulamayı öğreteceğiz. Çocuklarımızın analitik düşünmelerini geliştireceğiz. Sadece öğretime odaklanmayacağız; çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerini de eşzamanlı sağlamak için çalışacağız. Seçmeli ders çeşitliliğini artıracağız. Kişiselleştirilmiş ve esnek bir müfredat anlayışı getireceğiz. Gençlerimizin hayallerini kalıplara sokmayacağız. Ezberlerle, sınav kaygılarıyla gençlerimizi korkuya boğmayacağız. Tam da bu nedenle, gençlerimizin büyük kaygı duyduğu üniversiteye giriş sınavlarını yılda birkaç defa yapacağız. Hayat boyu tek mesleğe zorlayan katı eğitim modellerini terk edeceğiz.

söylemlerine yer verdi.