26 Eki 2020 - 11:25- Sağlık

Stres Mide Düşmanı

Mide, besinlerin parçalanıp vücuda geri kazandırılmak üzere diğer organlara dağıtımının yapıldığı hayati bir organdır. Hayati bir organ olması da çok iyi bakılması gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Midenin korunması için yediğimiz besinlerin önemine ve neyi nasıl tüketmemiz gerektiğine dair Diyetisyen Elif Savaş bazı açıklamalarda bulundu.