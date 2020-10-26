Busabah Malatya Busabah Malatya
26 Eki 2020 - 10:58- Yaşam G: 26 Eki 2020 - 11:09

Sahte İçki Ele Geçirildi

Malatya’da polis tarafından yapılan operasyonda 269 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte alkol satışı yaparak ölümlere sebebiyet veren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, H.H.A. isimli şahsın el yapımı sahte (boğma) rakı imal ve satışı yaptığı bilgileri elde edildi.

Şahsın iş yeri ve deposunda yapılan aramalarda, 31 adet 5 litrelik pet şişelerde toplam 155 litre el yapımı boğma rakı ile 6 adet 19 litrelik pet şişelerde 114 litre olmak üzere toplam 269 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. Öte yandan ekipler tarafından yapılan uygulamalarda, durumundan şüphelenilen G. Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ile 14 fişek ele geçirilirken, şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapan bir şahsın sırt çantasında yapılan aramada ise 1 tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

# Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, malatya emniyet müdürlüğü, kaçakçılık, Organize Suçlar, malatya

26 Eki 2020 - 10:58 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
MHP'den Tepki mask
MHP'den Tepki
Uyanlara Teşekkür, Uymayanlara İkaz mask
Uyanlara Teşekkür, Uymayanlara İkaz
Oyuncaktan Esrar Çıktı mask
Oyuncaktan Esrar Çıktı
Yılsonu Enflasyon Yükseldi mask
Yılsonu Enflasyon Yükseldi
23 Ekim'de Sona Erecek mask
23 Ekim'de Sona Erecek
Hekimhan’da Ceviz Hasadı Bitti mask
Hekimhan’da Ceviz Hasadı Bitti
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Akbaş Neden Kadro Dışı? mask
Akbaş Neden Kadro Dışı?
“Bizden Sonra Rahatlık Oluşmuş” mask
“Bizden Sonra Rahatlık Oluşmuş”
Babacan Malatya’ya Geliyor mask
Babacan Malatya’ya Geliyor
Erdoğan’a Mesaj! mask
Erdoğan’a Mesaj!
48 Milyon Lira mask
48 Milyon Lira
Kanbay'a 44 Numara mask
Kanbay'a 44 Numara

GALERİ

Ufo Gören Masum Malatyalı mask
Ufo Gören Masum Malatyalı
Kayısı Konuşuldu mask
Kayısı Konuşuldu
“Amacımız, Doğru Restorasyon” mask
“Amacımız, Doğru Restorasyon”
Talep Yok, Teşekkür Var mask
Talep Yok, Teşekkür Var
Esnaf Dertli! mask
Esnaf Dertli!
Yatırım Programında 542 Proje mask
Yatırım Programında 542 Proje
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL