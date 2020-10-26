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26 Eki 2020 - 10:53- Spor G: 26 Eki 2020 - 10:59

Büyükşehir Set Vermedi

Voleybol 1. Ligi’nde Malatya’yı temsil eden Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı B Grubu 3. Hafta maçında sahasında Erzin Yeşilkentspor’u konuk etti.

Ömer Ali Delibaş
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Ligdeki ilk galibiyetine imza atan turuncu yeşilliler rakibine set vermedi ve parkeden 3-0 galip ayrıldı.

Malatya Büyükşehir Voleybol Takımı, Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi 3. hafta maçında evinde Hatay ekibi Erzin Yeşilkentspor’u ağırladı. Sezona mağlubiyetle başlayan Büyükşehir rakibini 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Hüseyin Okumuş ile yardımcı hakem Eyyüp Şahin yönetti. Büyükşehir Belediyespor parkeye Aydın Güler, Kyrylo Klochko, Alican Dündar, Emre Makinacı, Turgay Doğan ve Fatih Gündoğdu ile çıktı. Erzin Yeşilkentspor ise Rıdvan Karataş, Selçuk Yücedağ, Barış Bıyıklı, Mutlu Emre Karakılçık, Hür Tatlıcı ve Gökay Özşahan ile çıktı. Müsabakanın başından sonuna kadar kazanma arzusuyla mücadele veren Malatya ekibi rakibini birinci sette 25-22, ikinci sette 25-19 ve üçüncü sette 25-20 skorla geçerek sahadan galip ayrıldı.

# Malatya Büyükşehir Voleybol Takımı, Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi, Erzin Yeşilkentspor, malatya, hakem, büyükşehir

26 Eki 2020 - 10:53 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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