Yeşilyurt Gözünü Zirveye Dikti

Türkiye Kupası’ndan elenen turuncu yeşilliler rotayı tamamen lige çevirdi.

Oyuncu kalitesiyle geçen seneye oranla daha güçlü bir kadroya sahip olan Yeşilyurt Belediyespor TFF 3. Lig 1.Grup’ta bu sezon zirve mücadelesine ortak olmak istiyor. Teknik direktör Nihat Balan’ı göreve getiren Malatya ekibi kupada rakibini Adıyaman 1954 Sporu 1-0 yenerek 2. Tura yükselmiş 68 Aksaray Belediyespor ile kıran kırana geçen maçta rakibine 3-2 yenilerek 3.Tur’un kapısından dönmüştü. Yoğun geçen maç programının ardından artık tamamen lige konsantre olacak olan Yeşilyurt Belediyesi 16 takımın yer aldığı grupta enerjisini zirveye ortak olmak için harcayacak. Geride kalan haftalarda 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu yeşilliler topladığı 7 puanla 8. sırada yer alıyor. Yeşilyurt ile ligin zirvesindeki takımların arasında 5 puanlık fark bulunurken Malatya ekibi aynı puana sahip Ofspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Perşembe günü saat 13:00’de başlayacak olan müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Balan yönetiminde Yeşiltepe’de sürdüren Yeşilyurt Belediyespor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.