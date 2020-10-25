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25 Eki 2020 - 16:41- Spor G: 25 Eki 2020 - 16:49

“Kanatsızkuş” Kaplanı uçurdu!

Süper Lig’in 6.haftasında sahasında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ni konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı kırmızılılarda Tetteh’in iki kez fileleri sarstığı pozisyonda gol çizgisini geçen top ofsayt gerekçesiyle gol değeri sayılmadı. Yeni Malatyaspor’un eski futbolcusu Murat Yıldırım attığı golle Gençlerbirliği’ni öne geçirse de Başkent ekibine bir gol yetmedi. Geriden gelerek maçı çeviren sarı kırmızılılar rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
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MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Cueva’nın pasıyla buluşan Tetteh topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

10. dakikada Candeias'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

24. dakikada Cueva ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

37. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından
az farkla auta çıktı.

41. dakikada Kerim Hafez'in kaleyi çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı çıkardı.

53. dakikada Yeni Malatyaspor sağdan köşe vuruşu kazandı. Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-1

55. dakikada Gençlerbirliği'nde Polomat sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Bu noktadaki takım arkadaşları topu ıska geçince konuk ekip mutlak bir pozisyondan oldu.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.

78. dakikada Benjamin Tetteh, bir anda pozisyon buldu ve topu ağlara gönderdi. Hakem Özkahya, yardımcısının uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.

85. dakikada Furman'ın kullandığı köşe vuruşuna boşta kalan topa Arda vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

90+4. dakikada Yeni Malatyaspor’un gelişen kontra atağında Cueva’nın vuruşu kaleciden döndü ve sarı kırmızılılar 3. gole çok yaklaştı. Maçta başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor rakibini 2-1 mağlup etti.

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25 Eki 2020 - 16:41 - Spor

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