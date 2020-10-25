Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya İl Kongresi'ne ve toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya’ya geldi. Malatya Erhaç Havaalanı'ndan itibaren yol güzergahında bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için uzun süre bekledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yol güzergahı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla otobüsü durdurup sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.(İha)