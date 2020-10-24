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24 Eki 2020 - 16:35- Gündem G: 24 Eki 2020 - 16:40

48 Milyon Lira

Malatya’da 48 milyon liraya mal olan ve 3 bin 770 dekar araziyi sulayarak Yaygın Barajı tamamlandı. Battalgazi Yaygın Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Yaygın Barajı’nın geçici kabulü yapıldı.
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Barajın aks yeri, Yaygın Mahallesi’nin Güneydoğusunda Naldöken Deresi üzerinde bulunan Yaygın Barajı, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 47 metre yüksekliğinde, 585 bin metreküp gövde dolgu hacmine ve 2,1 milyon metreküp depolama hacmine sahip. Yaygın Mahallesi ve çevresine ait 3 bin 770 dekar tarım arazisini sulayarak yıllık 5 milyon TL milli ekonomiye katkı sulama faydası sağlayacak olan Yaygın Barajı’nın 2020 yılı fiyatları ile toplam yatırım bedelinin 48 milyon TL olduğu bildirildi.

TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMASINA GÖRE…

Yaygın Barajı Sulaması İnşaatı işinin sözleşmesi ise 29 Nisan 2020 tarihinde imzalanarak, 30 Nisan 2020 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandı. Söz konusu sulama alanında yapılan arazi toplulaştırma çalışmasına göre gerekli proje revizyonu çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, projelerin tamamlanmasına müteakip sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınacağı kaydedildi. (İHA)

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24 Eki 2020 - 16:35 Malatya- Gündem

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