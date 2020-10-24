Erdoğan’a Mesaj!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın 7. Olağan İl kongresine katılmak için Malatya’da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü 20. kez Malatyalı vatandaşlarla buluşacak, bizde BUSABAH gazetesi ve BUSABAH TV olarak vatandaşlara “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mesajınız var mı?” sorusunu yönelttik. Kimi vatandaş hoş geldin mesajları verirken kimileri de yaşanan ekonomik sorunlar ve işsizlikten dert yandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iyi bir lider olduğunu dile getiren vatandaş,

Allah başımızdan eksik etmesin, gerçekten öyle bir lider yok. O olmazsa halimiz ne olurdu, bilemiyorum. Sadece bir ülkeyle değil dünyayla savaşıyor. Allah ondan razı olsun.

dedi.

“CUMHURBAŞKANININ GELDİĞİ TARİHLER ARASINDA”

Bir vatandaşın Erdoğan’a vermek istediği mesaj şu şekilde:

Malatya’da herhangi bir çalışmalar yapılmıyor. Cumhurbaşkanı buraya geldiği zaman çalışmalar, yapılıyor. Bunu vatandaşın hepsi de görüyor. Mesela Cumhurbaşkanına şunu söylemek isterim, habersiz bir şekilde geldiği zaman Malatya’nın halini görebilir. Hiçbir çalışma yok sokaklar doğru düzgün temizlenmiyor. Cumhurbaşkanının geldiği tarihler arasında her taraf temizleniyor, pırıl pırıl oluyor. Bunu dile getirmek isterim.

“DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”

Başta Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya gelişi bizleri çok mutlu ediyor.

kelimelerine yer veren vatandaş, sözlerine şöyle devam etti:

Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmeden önce açıkladığı Tarım Mahsulleri Ofisi’nin kaysı alımım çiftçiyi Malatyalıyı ayrıca memnun etti. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmesinin ardından Malatya için daha büyük yatırımlar bekliyoruz. Yani yakın illerimize baktığımız zaman Gaziantep, Kayseri, Diyarbakır olsun organizesiyle sanayisiyle çok gelişmiş durumda ama Malatya Doğu Anadolu da şu anki durumundan daha iyi olabilirdi. Malatya’nın en acil beklentisi bir organize sanayi bölgesi inşallah Sayın Cumhurbaşkanından bu mutlu haber de alırız. Dört gözle bekliyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızı.

“İŞSİZLİK ÇOK FAZLA”

Ülkedeki işsizlik sorununa değinen vatandaş,

İşsizlik sorunu çok fazla hat safhada şöyle söylemek isterim, İŞKUR bazını ayırsınlar normal sigortalı işe almaya başlasınlar çünkü işsizlik çok fazla şu an gençlerimiz İŞKUR’a gidiyor, orada çalışanda ceza alıyor, buna bir çare bulunmasını istiyoruz.

şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daima Malatya’nın arkasında olduğunu söyleyen vatandaş,

Cumhurbaşkanımız sefa gelmiş hoş gelmiş, Malatya çoktan beri özlüyordu, kendini ve bekliyordu. İnşallah Cumhurbaşkanımız Malatya’ya her zaman sahip çıktığı gibi bundan sonra da çıkacaktır.

dedi.

“YEREL YÖNETİMLERİ TAKİP ETSİNLER”

Yerel yönetimde aksaklıkların olduğunu ifade eden vatandaş,

Öncelikle Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Yerel yönetimdeki noksan işleri bizzat takip etmesini istiyorum. Biz kendisinden çok razıyız ama yerel yönetimleri takip etsinler.

sözlerini kaydetti.

“EKONOMİK DURUM ÇOK KÖTÜ”

Esnaf ve sanayicilerin sorunlarına vurgu yapan ve bu sorunun meclise taşınmasını isteyen vatandaş,

Ekonomik durum çok kötü bu konu ile ilgili ekonomik düzenlemeler yapılırsa, SSK, BAĞKUR vergi dairesi ile ilgili yapılandırmalar bir an önce çıkarsa meclise esnaf ve sanayiciler rahatlamış olur. Bu anlamda pandemi döneminde zaten aşırı bir yük bindi. Bu nokta da söyleyeceğim bunlar.

ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİMİZ ÇEKİ DÜZENE GİRİYOR”

Erdoğan’ın Malatya’ya gelmesinden önce çalışmalar yapıldığını savunan vatandaş,

Valla şu bir gerçek Sayın Cumhurbaşkanı Malatya’ya ne zaman ziyarete gelse sokak lambalarımız yapılıyor, asfaltlar yapılıyor, şeritler yenileniyor hani askeriyede denetleme olur, her yere çeki düzen verilir ya şehrimizde bu şekilde çeki düzene giriyor.

kelimelerine yer verdi.

“TÜRKİYE’DE DEVASA İŞLER YAPTI”

Pandemi döneminde sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın olumsuz bir şekilde etkilendiğini dile getiren vatandaş,

Türkiye’nin 20-30 yıl evvelini bilen biri olarak Türkiye’de devasa işler yaptı, rahmetli Özal’dan sonra önce bunun için takdir ediyorum. Tabii ki eksikliklerimiz var daha iyi olacak şu an dünyada pandemi yaşandığı için birçok ülke ekonomik olarak iflas etmiş durumda bugün Fransa dediğimiz Amerika dediğimiz ülkeleri bile zor durumda hiç New York borsası batacak dediğimizde inanırmıydık. Ve daha birçok kötü şeyler oldu. Tayip Erdoğan’la birlikte ülkemizin daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Yaptığı işler içinde teşekkür ediyorum. Eksiklikler için de düzeleceğine inanıyorum. Ülkem için hayırlı olmasını istiyorum, Allah eksikliğini vermesin.

diye konuştu.