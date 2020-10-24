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24 Eki 2020 - 16:05- Gündem G: 24 Eki 2020 - 16:11

Çalışmalar Tamamlandı

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü’nce ‘Arazi Toplulaştırma Projesi’ kapsamında yürütülen çalışmalar öngörülen iş tarihi süresince tamamlanmış olup Malatya’nın Darende ilçesine bağlı 4 yerleşim biriminde tapu tescilleri yapılarak yeni tapular hak sahiplerine teslim edildi.
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DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nün bünyesinde yürütülen çalışmalarda Malatya Darende ve Doğanyol Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında, Malatya Darende ilçesine bağlı 4 yerleşim biriminde, Beydağı, Günpınar, Başdirek, Karaoğuz ve toplam 158 bin 850 dekar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanırken, geçici kabulü yapılmıştır.

 “YENİ TAPULAR HAK SAHİPLERİNE DAĞITILDI”

2020 yılı fiyatlarıyla 15 milyon 300 bin TL ’ye mal olan ve Malatya Darende ilçesine bağlı 4 yerleşim biriminde ve toplam 158 bin 850 dekar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları neticesinde şu noktaya gelindi. Konuyla ilgili olarak DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Söz konusu alanda toplulaştırma öncesi parsel sayısı 3 bin 747 adet iken, toplulaştırma sonrası 3 bin 223 adet parsele dönüştürülmüştür. Dolayısıyla yüzde 14 oranında toplulaştırma sağlanmıştır. Aynı proje sahasında toplulaştırma öncesi ortalama parsel büyüklüğü 42,32 dekar iken, toplulaştırma sonrası parsel büyüklükleri ortalama 49,20 dekara çıkarılmıştır. Darende ilçesine bağlı 4 yerleşim birimine ait tüm tapu tescilleri yapılarak yeni tapular hak sahiplerine dağıtıldı. Ayrıca söz konusu iş kapsamında 305 km tarla içi ulaşım yolu yapılmıştır. Arazi toplulaştırma Projesi çalışmalarının amacı, tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

(Haber Merkezi)

# devlet su İşleri, Arazi Toplulaştırma Projesi, malatya, darende, doğanyol, Beydağı, Günpınar, Başdirek, Karaoğuz, tarım

24 Eki 2020 - 16:05 Malatya- Gündem

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