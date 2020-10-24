Polis Suçluları Affetmiyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlara ilişkin bilgiler şu şekilde paylaşıldı.

Bir araç içerisinde bulunan E.G. isimli şahıs üzerinden bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Meydana gelen iki hırsızlık olayını (Su Motoru, Elektrikli Hızar ile 2 çuval ceviz) gerçekleştiren şüphelinin, H. E. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve yakalanarak tahkikata başlandı. Hacı Abdi Mahallesinde bir ikamette fuhuş yaptığı tespit edilen bir bayan bir erkek şahsa toplamda 3 bin 500 TL idari para cezası yazıldı. İzzetiye Mahallesi’nde M.Y.T. isimli şahıstan bir miktar esrar maddesi ele geçirildi, Zaviye Mahallesinde araçta bulunan iki şahıstan 6.60 gr esrar ile 51 uyuşturucu hap ele geçirildi. Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 21 yıl 1 ay Hapis Cezasıyla Aranıyor kaydı bulunan M. G. isimli Şahıs, Basit Yaralama suçundan 2 Ay 15 gün kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranıyor kaydı bulunan H. F. isimli şahıs, Hırsızlık suçundan Aranıyor kaydı bulunan F.D. İsimli şahıs, İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Aranıyor kaydı olan Ö. T. isimli şahıs, 6136 SKM suçundan Aranması bulunan E. D. isimli şahıs yakalandı. Hasan Varol Mahallesinde havaya silah sıkarak ilerlediği ihbar edilen araçta yapılan aramada; bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bir şahıs üzerinden 10.16 gr esrar yakalandı. Başharık Mahallesinde görevlilerimizi görünce kaçan A. T. Ö. isimli şahıs kovalamaca sonrası yakalanmış, üzerinden 24 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve 1 kesici alet ele geçirildi. Sadrettin Konevi Caddesi üzerinde E. G. isimli şahıs üzerinden kesici alet elde edilmiş ve 392 lira idari para cezası kesildi.

(Haber Merkezi)