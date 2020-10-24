Ziraat Odaları Destekledi

Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz,

Sultansuyu İşletmesine ilişkin alınan yeni bina kararları ata mirasımıza sahip çıkıldığının ve gelecek nesillere en iyi şartlarda aktarılacağının göstergesidir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Sultansuyu Tarım İşletmesine ilişkin almış olduğu kararları Ziraat Odaları olarak destekliyoruz.

dedi.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, dün bir açıklama yaparak, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait binaların depremden etkilendiği gerekçesiyle yıkılması kararını destekledi. Kurul adına basın açıklaması yapan Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz, önemli açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde 1865 yılında Sultansuyu Çiftlikatu Hümayunu adı ile kurulan Akçadağ Sultansuyu Tarım İşletmesi’nin, ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu anlatan Kurul, İşletmenin Cumhuriyet döneminde at yetiştiriciliğinin yanında damızlık sığır ve koyun yetiştiriciliği faaliyetleri ile başta Malatya ili olmak üzere bölge hayvancılığının gelişmesine önemli katkılar sunmuş Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı önemli ve köklü işletmelerden birisi olduğunu söyledi.

İŞLETME AKÇADAĞ ZİRAAT ODASINA KAYITLI

İdari faaliyetlerin yakından takip edildiğini dile getiren Boyraz,

Toplam 27 bin dekar arazi varlığı ile hem bitkisel üretim hem de hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü Sultansuyu Tarım İşletmesinde sertifikalı tohum üretimi amacıyla; buğday, arpa, yulaf, fiğ ve hayvancılığın ihtiyacı kaba yem bitkisi üretimi amacıyla; yonca, fiğ, silaj mısır ile meyve üretimi olarak kayısı üretimleri yapılmaktadır. Sultansuyu Tarım İşletmesi Malatya’mızda tarımsal anlamda en büyük faaliyet gösteren işletmemizdir. Sultansuyu Tarım İşletmesi, Akçadağ Ziraat Odamıza kayıtlı olması sebebiyle ziraat odaları olarak tarafımızca başta at yetiştiriciliği olmak üzere tüm tarımsal ve idari faaliyetleri yakından takip edilmektedir. İşletmede son yıllarda, gerçekleştirilen yatırımlarla mevcut tarımsal tesisler modernize edilerek, Osmanlı döneminden günümüze ata yadigârı at yetiştiriciliği geliştirilerek devam ettirilmektedir. Ülkemiz sığır varlığının ıslahında önemli bir yeri bulunan üstün vasıflı boğa sperması üretim merkezi 2012 yılında bu İşletmede hizmete açılarak, her yıl ülkemiz genelinde 700 bin doz boğa sperması dağıtımı yapılmaktadır.

şeklinde konuştu.

LOJMANLARDA SADECE 3 PERSONEL OTURUYOR

Geçmiş yıllara kıyaslandığında Sultansuyu Tarım İşletmesinde gerek at yetiştiriciliği, gerek boğa sperma üretimi, gerekse diğer tarımsal ürünlerin çeşitliliğini artırılmasına ilişkin olumlu gelişmeler görülmektedir.

diyen Boyraz, şunları kaydetti:

İşletmede tarımsal faaliyetler arpa, yulaf ve macar fiğ ekimi gibi çeşitli ürünler ile devam etmektedir. Ayrıca, İşletmede 2020 yılı içerisinde 100 ana başlık modern at tavlası (ahırı) yapımı Malatya Akçadağ yoluna 500 metre mesafede başlamış, inşaatın tamamlanması için çalışmalar son hız devam etmektedir. Bu tesis için 6 milyon TL harcama yapılmaktadır. Son günlerde basında çıkan ve infial yaratan haberlere yönelik olarak bu basın açıklamasını yapmaktayız. Sultansuyu Tarım İşletmesinin binaları ortalama 50 yaşında olup, bu binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla akredite olan ve ihale ile yaptırılan deprem performans analizi sonucunda çürük çıkmıştır. Buna istinaden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bu binalarda herhangi bir deprem anında çalışanlarda ve ailelerinde herhangi bir can kaybı olmaması için yenileme yapmayı planlanmıştır. Başta idari bina, misafirhane ve eğitim binası ile lojmanların yenilenme sürecinde tarımsal faaliyetlerin hiçbir şekilde aksamadan yürütülmesi için gerekli tedbirlerin TİGEM tarafından alındığı gözlemlenmiştir. Basındaki haberlerde yer alan, İşletmenin tarımsal faaliyetlerini yürüten hayvan bakıcılarının lojmanlardan çıkması durumunda hayvanlara bakılamayacağına ilişkin gerçeğe aykırı iddialar bulunmaktadır. Toplam 107 kişi olan hayvan bakıcısının sadece 3 personelin lojmanlarda oturduğu öğrenilmiş olup, diğer personellerin tamamı vardiyalı olarak çalıştığı ve personellerin Malatya, Akçadağ ve çevre köylerinde ikamet ettiği öğrenilmiştir. Hayvanların bakımı ve tarımsal faaliyetlerin devamı ile ilgili olarak herhangi bir aksaklık ya da problem olmadığı gözlemlenmiştir.

TARIMSAL FAALİYETLERE ARA VERİLMESİNİ ENGELLEYECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Sultansuyu Tarım İşletmesine ilişkin almış olduğu kararları Ziraat Odaları olarak desteklediklerini ifade eden Boyraz,

Köklü bir geçmişi olan ata yadigarı Sultansuyu işletmesinin almış olduğu binaları yenileme kararı idari bir karardır. Söz konusu bu karar, Malatya’nın deprem bölgesi olması sebebiyle yaşanılacak olan depremlerde dahi tarımsal faaliyetlere ara verilmesini engelleyecektir. Sultansuyu İşletmesine ilişkin alınan yeni bina kararları ata mirasımıza sahip çıkıldığının ve gelecek nesillere en iyi şartlarda aktarılacağının göstergesidir. Önemli olan yeni bina yapılmasını ve yeni yatırımları engellemek değil, işletmeye ait tarım arazilerine sahip çıkarak bazı kurumların ele geçirmesini engellemek ve işletmenin tarım/hayvancılık anlamında faaliyetlerini devam ettirmektir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Sultansuyu Tarım İşletmesine ilişkin almış olduğu kararları Ziraat Odaları olarak destekliyor, hakkında yapılan asılsız ve gerçek dışı haberleri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

diye konuştu.