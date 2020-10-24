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24 Eki 2020 - 15:01- Gündem G: 24 Eki 2020 - 15:31

Esnaflarıyla Bir Araya Geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Halfettin Mahallesi ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
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 Gürkan,

Yapmış olduğumuz çalışmalarda vatandaşlarımızın fikir ve görüşlerine önem veriyoruz.

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Halfettin Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ve Şire Pazarı esnafıyla bir araya gelip vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle ve esnaf gezisine Halfettin Mahalle Muhtarı Murat Ceyhan’da katıldı.

“ESNAFIMIZIN SORUNLARINI DİNLEDİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Mahalle Muhtarı Murat Ceyhan,

Büyükşehir Belediye Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemizi ziyaretlerinde esnafımızın sorunlarını dinledi kendilerine teşekkür ediyorum.

dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarının esnaflarımız ve vatandaşlarımız tarafından takip ediliyor olması bizleri mutlu etmektedir.

diyen Başkan Gürkan,

Malatya’mızın standartlarını yükseltmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman istişareye büyük önem vermekteyiz. Yaptığımız hizmet ve yatırımlarda vatandaşlarımızın görüş ve fikirlerini her zaman önemsemekteyiz.

şeklinde konuştu. (İHA)

 

 

 

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24 Eki 2020 - 15:01 Malatya- Gündem

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